Anche per il mese di novembre, Jeep propone offerte differenziate su tutta la gamma, sia per i finanziamenti con mini rate che con formule di noleggio a lungo termine. Una delle proposte con la rata più bassa, 199 euro al mese, riguarda l’iniziativa Jeep Excellence su una Renegade 1.0 T3 da 120 CV, cambio manuale e allestimento Longitude.

Per questo modello, il prezzo di partenza è di 26.000 euro, che scende a 22.900 euro senza obbligo di permuta o rottamazione. Con un anticipo di 6.930 euro, le rate mensili sono 48 da 199 euro (TAN 6,95%, TAEG 9,03%), mentre la maxi rata finale è pari a 11.266,43 euro.

Solo in caso di restituzione bisogna rispettare il limite di 60.000 km di percorrenza, con un esborso di 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

Le offerte che Jeep propone per la Renegade sono diverse, anche in base al tipo di motorizzazione: il più economico modello con il 1.0 a benzina può contare su uno sconto iniziale di 3.100 euro e una rata mensile particolarmente bassa, inferiore ai 200 euro e comprendente anche le spese di incasso.

Svantaggi

A parte i costi aggiuntivi, come bolli, oneri finanziari e altre tasse, l’unico limite potrebbe essere relativo al modello base: sono infatti in offerta anche le più recenti versioni ibride.

In sintesi