Il debutto è fissato: il 22 novembre si aprirà l’era delle Abarth elettriche. Per lo Scorpione si tratta di un salto nel futuro tanto importante quanto delicato.

La prima Abarth elettrica della storia però ha fatto capolino sul web, suo malgrado, con qualche giorno di anticipo. Galeotto fu lo shooting fotografico in quel di Torino, con un qualche fortunato passante arrivato nel posto giusto e al momento giusto per beccare la piccola sportiva elettrica. Troppo forte il richiamo dello scoop.

Look senza rivoluzioni e (tanta) potenza

I temi della rivoluzione elettrica in Casa Abarth sono tanti, ma il filo conduttore col passato sarà rappresentato dalla linea e dalle prestazioni. A giudicare dalle foto rubate la 500 dello Scorpione non si allontanerà dalle forme del modello firmato Fiat, aggiungendo i giusti tocchi sportivi - come l'alettone posteriore - e altri elementi particolari come la tinta Acid Yellow del modello fotografato.

Un cambiamento significativo riguarda ciò che appare sul frontale: non la scritta "500" come sulla Fiat ma quella "Abarth". C'è poi anche lo scorpione con una grafica differente, quasi a voler sottolineare la natura completamente diversa della piccola sportiva a batterie.

Insomma, la cura Abarth per la 500 elettrica sarà la solita, alla quale naturalmente non mancherà un'iniezione di potenza che rimane però sconosciuta. In occasione dell'annuncio del debutto la Casa ha parlato della "Più Abarth che mai". Che la Abarth 500 elettrica si prepari a diventare l'auto stradale di serie più potente mai prodotta dallo Scorpione, superando i 190 CV della 695 biposto?

Si potrebbero così toccare i 200 CV, per bruciare lo 0-100 in circa 6 secondi sfruttando anche la coppia istantanea del motore elettrico. Motore che sulla Abarth 500 elettrica sarà montato sull'asse anteriore e alimentato, pare, dalla batteria da 42 kWh della Fiat 500 elettrica.

E se c'è chi si preoccupa del sound la prima Abarth elettrica farà di tutto per non passare sotto silenzio, lanciando anche un concorso sui social.