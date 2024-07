Gli incentivi 2024 per le auto elettriche sono terminati molto velocemente, con le Case che hanno lanciato promozioni specifiche, tra cui il Bonus Tricolore Fiat: ora il marchio italiano ripropone questa promozione sulla gamma elettrica escludendo gli Ecoincentivi, e volendo senza permuta e rottamazione, con un vantaggio che può superare i 6.000 euro fino al 31 agosto 2024. Vediamo qualche esempio.

Partendo dal modello elettrico più economico, la Fiat 500e da 23,8 kWh e 190 km di autonomia che la connotano come auto prevalentemente urbana, il listino di 29.950 euro viene ridotto a 23.750 euro. Oltre all’anticipo, le rate sono 35 da 199 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,91%) e una maxi rata finale (VFG) di 14.615,65 euro.

Volendo crescere di categoria, c’è la Fiat 500e da 42kWh e autonomia da 320 km, che costa 33.950 euro ed è offerta in promozione a 27.945 euro; le 35 rate ammontano in questo caso a 249 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,60%), più la maxi rata finale (VFG) di 17.486,95 euro.

Passando alla più sportiva Abarth 500e Turismo Hatchback, il listino di 42.650 euro scende a 36.400 euro, mentre le rate salgono a 269 euro (TAN 1,99%, TAEG 3,10%), con una maxi rata finale (VFG) di 24.469 euro.

Infine c’è la più grande Fiat 600e in versione (RED), che costa 35.950 euro e che può essere scontata fino a 32.010 euro; in questo caso, la rata mensile è di 299 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,40%), con una maxi rata finale (VFG) di 20.216,5 euro.

Tutti questi esempi prevedono un usato da dare in permuta o da rottamare, un anticipo di 5.000 euro, l’adesione al finanziamento Stellantis Financial Services, il servizio Identicar per 12 mesi e un limite chilometrico di 30.000 km, con un costo per esubero di 0,1 euro/km; sono però disponibili altre opzioni presso le Concessionarie.

Vantaggi

Quello che colpisce in questo finanziamento Fiat è la rata ridotta con un TAN particolarmente conveniente per il periodo, soprattutto guardando all’1,99% di Abarth. Non è necessaria la permuta o la rottamazione di un usato, e lo sconto iniziale è piuttosto consistente, soprattutto su modelli meno costosi come la 500e da 23,8 kWh.

Svantaggi

Gli esempi proposti riguardano la permuta o la rottamazione di un veicolo, e in quest’ultimo caso va considerato l’anticipo di 5.000 euro; inoltre le auto sono totalmente elettriche, e la promozione non è cumulabile con altre in corso.

In sintesi

Modello Fiat 500e 23,8 kWh Promozione Bonus Tricolore Fiat elettriche Intermediario finanziario Stellantis Financial Services Scadenza 31 agosto 2024 Listino € 29.950 Listino scontato € 23.750 Servizi aggiuntivi Servizio Identicar 12 mesi di 271 € Apertura pratica 395 € Anticipo 5.000 € Rate 35 da 199 € Spese di incasso 3,5 € TAN 3,99% TAEG 5,91% Maxi rata finale (VFG) 14.615,65 € Limite chilometrico e costo esubero 30.000 km, 0,1 €/km Limitazioni e condizioni Solo in caso di permuta o rottamazione. Solo con finanziamento di Stellantis Financial Services.

Modello Fiat 500e 42kWh Promozione Bonus Tricolore Fiat elettriche Intermediario finanziario Stellantis Financial Services Scadenza 31 agosto 2024 Listino € 33.950 Listino scontato € 27.945 Servizi aggiuntivi Servizio Identicar 12 mesi di 271 € Apertura pratica 395 € Anticipo 5.000 € Rate 35 da 249 € Spese di incasso 3,5 € TAN 3,99% TAEG 5,60% Maxi rata finale (VFG) 17.486,95 € Limite chilometrico e costo esubero 30.000 km, 0,1 €/km Limitazioni e condizioni Solo in caso di permuta o rottamazione. Solo con finanziamento di Stellantis Financial Services.

Modello Abarth 500e Turismo Hatchback Promozione Bonus Tricolore Fiat elettriche Intermediario finanziario Stellantis Financial Services Scadenza 31 agosto 2024 Listino € 42.650 Listino scontato € 36.400 Servizi aggiuntivi Servizio Identicar 12 mesi di 271 € Apertura pratica 395 € Anticipo 5.000 € Rate 35 da 269 € Spese di incasso 3,5 € TAN 1,99% TAEG 3,10% Maxi rata finale (VFG) 24.469 € Limite chilometrico e costo esubero 30.000 km, 0,1 €/km Limitazioni e condizioni Solo in caso di permuta o rottamazione. Solo con finanziamento di Stellantis Financial Services.