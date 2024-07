L'11 luglio è un giorno importante per alcuni dei brand italiani più iconici di sempre: nel 1899 a Torino nasceva la Fiat, 35 anni dopo invece a Piacenza era il turno di Giorgio Armani. Mondo auto e moda uniti dallo data del compleanno e che in questo 2024 raggiungono traguardi importanti: 125 anni Fiat, 90 Armani.

E così in quel di Torino hanno voluto celebrare uno degli stilisti più apprezzati della storia con la Fiat 500e Giorgio Armani, un'edizione limitata presentata sul tetto del Lingotto in occasione dell'evento dedicato ai 125 anni del Brand.

Non è la prima volta

Fiat e Armani insieme, non è la prima volta: nel 2020, per celebrare l'eccellenza italiana, la Casa torinese aveva infatti realizzato tre one-off basate sulla nuova 500 elettrica: Bulgari, Giorgio Armani e Kartell.

E proprio come loro la nuova Fiat 500e Giorgio Armani del 2024 ha di nuovo i cerchi con il logo GA e offre due colorazioni esterne e altrettante varianti interne.

Fiat 500e Giorgio Armani

La versione cabrio, in particolare, è stata svelata in colorazione grigio scuro, con placca laterale in bronzo e firma Giorgio Armani vicino al logo 500 nella calandra anteriore, sulla modanatura laterale del finestrino posteriore e sul sistema di infotainment in fase di accensione.

Oltre alle ruote con logo GA, una grande particolarità che si può vedere dalle foto rilasciate dall'azienda sono sicuramente i sedili rivestiti in materiali pregiati ed eco-sostenibili con poggiatesta con logo GA, abbinati alla placca colorata sul cruscotto in legno a pori aperti e a diversi altri dettagli unici come il rivestimento in tessuto del cruscotto.

Fiat Fiat 500e Giorgio Armani, gli interni Nuova Fiat 500 Giorgio Armani Fiat Fiat 500e Giorgio Armani

Sia cabrio che coupé

La versione coupé, invece, è stata presentata in una tinta più chiara, con logo GA impresso sempre nei poggiatesta dei sedili ma con un legno diverso a pori aperti per la grande modanatura del cruscotto. Anche per lei, infine, i designer dell'atelier di moda hanno scelto di optare per i copriruota con logo GA.

Fiat Fiat 500e Giorgio Armani

Entrambe le Fiat 500e Giorgio Armani potranno essere ordinate, in un numero non ancora specificato dalla Casa e a un prezzo ancora da comunicare, a partire da gennaio 2025. Le consegne dovrebbero avvenire alcuni mesi più tardi.