La famiglia dello Scorpione si allarga. Dopo il successo dell'edizione di lancio della nuova Abarth 500e elettrica, la "Scorpionissima", sono state annunciate le due versioni che, almeno nella prima fase iniziale, rappresentano la base e la top di gamma del listino.

Si chiamano Abarth 500e e 500e Turismo e sono già ordinabili nelle concessionarie sia in versione hatchback che cabrio con il tetto in tela. Le due si differenziano principalmente per le dotazioni dato che a livello estetico sono molto simili. Vediamole nel dettaglio.

Abarth 500e, tutto inizia da qui

La nuova Abarth 500e va a posizionarsi alla base della gamma e si riconosce per le scritte in grigio scuro satinato posizionate sia sul paraurti anteriore che sul portellone dietro. Il nuovo logo dello Scorpione elettrificato si ritrova, oltre che sul cofano, anche accanto alla portiera. Altri elementi caratteristici sono i cerchi in lega da 17" dal design esclusivo che danno all'auto un look aggressivo insieme alle minigonne laterali pronunciate e alle calotte degli specchietti in grigio opaco.

Abarth 500e

Dentro, i rivestimenti utilizzati per i montanti e per il cielo sono per lo più scuri mentre sui sedili in tessuto fanno capolino le classiche "strisce" colorate con cuciture a contrasto. Davanti al guidatore ci sono due schermi, uno da 10,25" per l'infotainment e una strumentazione TFT da 7” in cui sono state integrate una serie di schermate specifiche dedicate alla performance dell'auto.

Abarth 500e Turismo, la top di gamma

La nuova Abarth 500e Turismo prende posto al vertice della gamma. Fuori le differenziazioni rispetto alle altre sorelle sono minime se non per i cerchi in lega, qui da 18” in grigio satinato con finitura diamantata. Dentro, invece, i rivestimenti sono in Alcantara a enfatizzare il carattere sportivo dello Scorpione, compresi il volante e i sedili che, in più, sono impreziositi dal logo dello scorpione inciso sul poggiatesta. Anche qui le cuciture sono a contrasto e corrono dai sedili alla plancia passando per le portiere.

Abarth 500e Turismo, gli esterni Abarth 500e Turismo, gli interni

Di serie sulla Turismo c'è l'Abarth Sound Generator, un dispositivo che riproduce il sound di un motore a benzina ispirato al celebre scarico Record Monza. L'obiettivo è esaltare l'esperienza di guida: sarà così? Lo scopriremo quando proveremo la nuova Abarth 500e su strada (nel frattempo, potete cliccare qui per scoprirla tecnicamente nel dettaglio).

In più, tra le dotazioni offerte non mancano i sedili anteriori riscaldati, la ricarica wireless per lo smartphone, la retrocamera e la suite ADAS completa mentre a richiesta si può avere l'impianto audio JBL Premium a 7 altoparlanti.