I presupposti c'erano tutti e i pronostici sono stati rispettati: la Abarth 500 elettrica ha fatto e sta facendo discutere, perlopiù con critiche da parte degli appassionati. C'è tanto che non piace e non convince, molti punti sui quali - almeno leggendo i numerosi commenti sui social - "si poteva fare di più".

Sound - da sempre tratto caratteristico delle Abarth - ma non solo: prezzi, estetica, prestazioni, impostazione meccanica. La 500 elettrica dello Scorpione non ha convinto. E paga lo scotto di essere la prima auto sportiva "passionale" che si converte alla batteria, aprendo una nuova fase non solo per Abarth ma per tutte le auto iconiche che, o primo o dopo, dovranno diventare elettriche.

Rompere gli indugi

Fra le sportive compatte molto "popolari", come la Mazda MX-5 o la Toyota GR86 (senza scomodare la Yaris GR), o anche hot hatch a trazione anteriore come la Suzuki Swift Sport o la Ford Fiesta ST, la Abarth 500 ha deciso di anticipare il grande salto verso l'elettrico. Che è necessariamente "nel buio", perché a parte la MINI Cooper SE che ha provato ad affiancare la sorella termica, non ci sono altri casi simili da studiare o benchmark ai quali rifarsi.

Toyota GR86 La Mazda MX-5 o Miata La MINI John Cooper Works alla 24 Ore del Nurburgring

Nell'ultimo anno Abarth ha prudentemente (e correttamente) coinvolto la community, da sempre tenuta in grande considerazione dallo Scorpione, chiedendo agli appassionati di votare tanto il colore di lancio quando il sound digitale per la nuova Abarth elettrica.

La partecipazione c'è stata, ma il risultato finale sembra scontentare molti. Quantomeno sulla carta.

Per il sound dell'AVAS Abarth ha coinvolto la community chiedendo agli iscritti di scegliere tra 3 opzioni

"La cosa bella della Abarth era il suono… lo avete tolto"

A leggere i commenti questa è la frase che ritorna più spesso. E poco importa che la 500 elettrica simuli il sound della controparte termica. Anche perché quando si accende un Record Monza in "metallo e valvole" nessun suono artificiale è in grado di batterlo.

Secondo alcuni la mancanza di una colonna sonora vera si poteva mitigare con presenza di innovazioni progettuali dedicate o comunque più spinte. Come ad esempio un motore capace di battere in potenza ogni altra Abarth della storia.

Il claim More Abarth than ever che aveva accompagnato la campagna di teasing ha indotto pensieri del genere, invece la 500 elettrica dello Scorpione tocca i 155 CV. Al di sotto di 595 e 695. Certo, c'è l'accelerazione 0-100 in 7" netti, 0,6" in meno rispetto alla 595, ma solo se la batteria ha più del 90% della propria capacità.

Lo 0-100 viene coperto in 7", ma solo se la carica della batteria è superiore al 90% della capacità

Manca la "one more thing"?

Prendo in prestito le parole preferite di Steve Jobs durante i suoi mitici keynote Apple per dire che forse gli Abarthisti di oggi si aspettavano una chicca, un qualcosa che conferisse alla 500 elettrica un'unicità tecnica - magari irrazionale - in grado di prendere la pancia degli appassionati, a cui non basta sentirsi dire che l'Abarth elettrica "sarà più veloce in tutto" rispetto alla 695 benzina (addirittura di un 1 secondo in pista sul Misto Alfa di Balocco).

Del resto una piattaforma studiata appositamente per le auto elettriche permette di "giocare" con le impostazioni meccaniche, ad esempio aggiungendo un motore al posteriore per dare cavalli, trazione e torque vectoring. Ma va altresì detto che aggiungere a parole è facile, ma industrialmente parlando bisogna fare i conti con i costi. E considerando i 43.000 euro della versione lancio, se ci fosse stata un upgrade meccanico sostanziale quanto sarebbe lievitato il prezzo di listino?

Il prezzo della Abarth 500 elettrica in versione lancio Scorpionissima è di 43.000 euro

Ad ogni modo non bisogna dimenticare che la 500 Abarth termica si è evoluta nel tempo, con innumerevoli versioni speciali e potenze crescenti fino ai 180 CV della 695. Dunque non si possono escludere sviluppi ulteriori grazie alla rapida evoluzione tecnologica in materia di auto a batteria, fra software e componentistica.

Bisogna comunque guidarla

Potremmo andare avanti con altre considerazioni, ma la verità è che un'auto va guidata prima di essere giudicata senza appello. Perché l'elettrico - più in generale - ha delle implicazioni sulle sensazioni di guida che non si possono immaginare (e valutare) finché non le provi sulla tua pelle.

Di oggettivo al momento è solo il prezzo, sensibilmente più alto come per tutte le auto elettriche. Ma qui si dovrebbe aprire un altro discorso decisamente meno appassionante. Che non dipende da Abarth.

La Abarth 500 elettrica vista dal vivo