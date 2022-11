L’Abarth elettrica si avvicina sempre di più, ma lo Scorpione non sta dimenticando la gamma attuale. La Casa ha presentato un nuovo configuratore e un nuovo listino per poter costruire su misura la propria 595 o 695.

Il prezzo di partenza sarà in promozione a 25.500 euro (invece di 26.800 euro) fino al 30 novembre, con la possibilità di scegliere anche la nuova tinta Arancione Racing.

Dal motore ai pacchetti

Il configuratore Abarth si compone di tre passaggi. Prima di tutto, il cliente può scegliere la motorizzazione, tra la 595 da 165 CV e la 695 da 180 CV, per poi passare all’allestimento e alla carrozzeria desiderata.

Si possono richiedere le versioni Turismo (improntata maggiormente allo stile e al comfort, con cerchi in lega da 17” Turismo, badge specifico e sedili in pelle nera) o Competizione (con cerchi da 17” competizione e sedili Sabelt Carbon). Queste due varianti si possono abbinare alla classica carrozzeria hatchback o alla cabrio.

Il passo successivo riguarda la scelta dei pacchetti, tra il Tech e il Comfort. Il primo include – per esempio – il sistema di navigazione con schermo da 7” e il climatizzatore automatico, mentre il secondo comprende accessori come il sistema audio Beats e i fari allo Xenon.

Nuovo colore e offerta finanziaria

L’ultima fase dela configurazione dell’Abarth riguarda la colorazione. Qui si nota il debutto della livrea Arancione Racing che combina il giallo e il rosso, i colori iconici del marchio. Inoltre, la tinta è un omaggio alla livrea Arancione Racing 255 della storia Fiat 131 Racing Volumetrico Abarth prodotta in edizione limitata.

Come detto, il prezzo di partenza è di 25.500 euro per la 595. Si può anche decidere di finanziare l’importo con FCA Bank con una rata di 249 euro al mese per 48 mesi (anticipo 4.730 euro). Al termine dei quattro anni, si può scegliere se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la rata finale residua o rifinanziandola, oppure restituirla.