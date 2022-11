Motor1.com sale a bordo con voi per provare la Fiat 500X Hybrid. Venerdì 18 e sabato 19 novembre la concessionaria Focante di Roma ospiterà un evento speciale per vedere da vicino (e per guidare) il crossover di riferimento della gamma italiana.

Il test-drive sarà una sorta di "sfida" per tutti i partecipanti, che dovranno impegnarsi il più possibile per percorrere più chilometri utilizzando solo il motore elettrico.

Iscrizioni aperte per la sfida della 500X Hybrid

Partecipare all’evento è davvero facile: basta presentarsi alla concessionaria Focante (Via Cassia 1890, Roma) dopo essersi iscritti online al test drive a questo link.

Naturalmente, rispettare il "challenge" dell’iniziativa non è obbligatorio, ma è comunque consigliato per mettere alla prova le capacità della nuova unità "middle hybrid" 1.5.

Fotogallery: Foto - Fiat 500X Hybrid, la prova su strada

7 Foto

L’obiettivo è prendere confidenza con una tecnologia sempre più apprezzata dagli italiani (a ottobre la quota di mercato delle mild hybrid è salita al 26,4%, mentre al 27,4% ci sono le auto a benzina non elettrificate) e capire come consumare meno carburante possibile durante l’utilizzo quotidiano.

I consigli per ridurre consumi ed emissioni

Gli esperti di Motor1.com (tra cui il nostro Fabio Gemelli, autore delle prove su strada dedicate ai consumi reali delle vetture) saranno disponibili a rispondere a tutte le domande dei partecipanti e a fornire utili consigli su come ridurre consumi ed emissioni.

Come detto, la protagonista della due giorni sarà la Fiat 500X in allestimento Red con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Il motore da 130 CV mette insieme prestazioni briose (0-100 km/h in 9,4 secondi e velocità massima di 194 km/h) e "sobrie" quando si parla di consumi ed emissioni, con una media di 5,7 l/100 km e 129 g/km di CO2 nel ciclo misto WLTP.