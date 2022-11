Lunghezza: 4.261 mm

4.261 mm Larghezza: 1.801 mm

1.801 mm Altezza: 1.568 mm

1.568 mm Passo: 2.771 mm

2.771 mm Bagagliaio: min 385 litri-max 1.267 litri

La Volkswagen ID.3 è il primo modello della nuova era di Volkswagen. Lanciata nel 2020, mira a ripercorrere la storia di Maggiolino prima e Golf poi, diventando una delle pietre miliari del colosso tedesco. Il tutto senza ricorrere a stile e assetto rialzato dei sempre più presenti SUV e crossover.

La ID.3 è anche il primo modello nato sulla piattaforma MEB, progettata espressamente per veicoli soltanto elettrici, ma con la flessibilità costruttiva ereditata dalla MQB dei modelli tradizionali e ibridi.

Volkswagen ID.3, le dimensioni

La tendenza delle auto elettriche è per certi versi opposta a quella delle loro corrispettive con motori endotermici: queste ultime crescono di dimensioni generazione dopo generazione, mentre le EV, grazie alle loro caratteristiche tecniche, possono risparmiare parecchi cm senza perdere in spazio interno.

La Volkswagen ID.3 lo dimostra in pieno: lunga 4,26 metri (4.261 mm) più o meno quanto la Golf, e larga 1,81 81.809 mm), ha però un abitacolo più voluminoso e alto 1,57 metri, un po' sopra la media. Quello che davvero cambia le proporzioni è il passo, la distanza tra gli assi delle ruote; qui tocca i 2,77 metri (2.771 mm), molto generoso per poter alloggiare i pack batteria che arrivano a 77 kWh.

Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3, abitabilità e bagagliaio

L'altezza serve, in parte, a compensare lo spessore della batteria sotto il pavimento, quindi con il suo metro e 57 la prima elettrica della nuova generazione di Volkswagen non è più spaziosa di una berlina compatta, ma neanche meno. La distanza tra seduta e tetto è di 960 mm, quello per le spalle in larghezza (1.444 mm) è più che sufficiente per due adulti e un bambino.

Il volume del bagagliaio è di 385 litri, allineato a quello di altre elettriche di dimensioni simili e generalmente buono, anche perché il vano di carico è ampio e regolare, con profondità di 850 mm e larghezza di un metro. C'è anche un doppio fondo con piano ripiegabile (anche se non praticissimo) utile per alloggiare i cavi di ricarica.

L'abitacolo molto avanzato e il cofano anteriore corto non hanno permesso di ricavare altri vani nel cofano anteriore. Abbattendo il divano, frazionato in due parti, si ottiene però una superficie non perfettamente piana ma lunga 1.600 mm, mentre il massimo volume sfruttabile sale a 1.267 litri.

Volkswagen ID.3, il bagagliaio Volkswagen ID.3, i sedili posteriori

La gamma della Volkswagen ID.3 è piuttosto semplice. Per ora tutte le versioni hanno un solo motore, posteriore, da 150 o 204 CV, che si combina con tre misure di batteria, due diverse potenze di ricarica in corrente alternata e tre in corrente continua. Le autonomie sono comprese tra 330 e 550 km WLTP.

Allestimento Potenza Batterie Ricarica Motorizzazione Trazione Pure Performance 150 CV 45 kWh AC 7 kW + DC 50 kW Elettrica Posteriore Pro Performance 204 CV 58 kWh AC 11 kW + DC 120 kW Elettrica Posteriore Pro S 204 CV 77 kWh AC 11 kW + DC 135 kW Elettrica Posteriore

Volkswagen ID.3, le concorrenti con misure simili

La lista dei modelli con cui Volkswagen ID.3 si misura direttamente si è arricchita parecchio dal lancio ad oggi. L'equilibrio tra misure, spazi e prezzi consente di considerare buone alternative non soltanto le altre berline tra 4,20 e 4,30 metri o poco oltre, ma anche crossover. Ci rientra, benché parecchio più lunga, anche la capostipite Nissan Leaf.