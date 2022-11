Chi ha detto che d'inverno le cabrio restano in garage? Di certo non gli inglesi. Nonostante il Natale sia alle porte e ben in vista a Londra, dove i grandi magazzini Harrods sono vestiti di luci scintillanti firmate Dior, a Malvern (ovvero a circa 200 km dalla capitale) Morgan presenta una versione della Super 3 pronta per le vacanze, estive.

Senza tetto e dotata di un tettuccio parasole su misura, che permette al guidatore e al passeggero di cercare ombra anche nei luoghi più assolati, la Super 3 in questione nasce dalla collaborazione tra la casa inglese e il marchio di abbigliamento e costumi da bagno Orlebar Brown. Per lanciare la collaborazione, il fotografo d'avventura e artista visivo Karl Shakur ha portato la OB x Morgan Super 3 nel suo primo viaggio su strada nel Galles.

In tinta con il costume da bagno

La Super 3 nata con Orlebar Brown propone diversi elementi esclusivi, come i portapacchi personalizzati, tagliati al laser e con motivi geometrici, ornati da corde elastiche rosse. Il motivo del portapacchi è persino riprodotto in una grafica strutturata applicata alla fiancata.

Il marchio Orlebar Brown è presente in modo discreto all'esterno della Super 3, anche sulle coperture dei fari in tinta con la carrozzeria, mentre il tessuto tecnico Khaki Sand è stato utilizzato per i rivestimenti interni e per il tettuccio rimovibile.

Pronta per le vacanze

Gli accenti rossi sono presenti sia all'esterno che all'interno, mentre diversi adattamenti dell'abitacolo ripropongono l'esclusiva colorazione di Orlebar Brown; come il quadro strumenti e la cornice del cambio.

"Sono molto entusiasta di collaborare con Morgan e non vedo l'ora di guidare questa straordinaria vettura", dice Adam Brown, fondatore di Orlebar Brown. "È stato un piacere lavorare con il team OB per offrire una serie di caratteristiche esclusive e curare un'estetica avventurosa, mirata ma rilassata, pronta per le vacanze", si legge in una nota della casa inglese.