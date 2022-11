Le promozioni nel mese di novembre di Peugeot hanno subito alcune variazioni nel corso del mese, ma sostanzialmente i valori sono rimasti simili: vediamo un esempio sul finanziamento i-Move Avantage per una Peugeot 5008 a 7 posti valido fino a fine mese.

La Peugeot 5008 BlueHDi 130 S&S con il cambio automatico a 8 marce e in allestimento Allure Pack, dal listino di 44.070 euro, viene offerta a 41,280 euro senza obbligo di permuta o rottamazione.

Versando un anticipo di 9.207 euro, le rate mensili sono 35 da 399 euro (TAN 7,49%, TAEG 8,52%); al termine c’è la consueta maxi rata da 24.477,40 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,10 euro da pagare per ogni chilometro in più, in caso di restituzione.

L’offerta, valida per la clientela privata, non prevede servizi aggiuntivi, anche se l’allestimento comprende alcuni accessori interessanti, come i 7 posti di serie, il touchscreen da 10” HD o l’accesso e l’avviamento keyless.

Vantaggi

Nelle offerte di finanziamento Peugeot, si punta all’ottenimento di una rata mensile piuttosto bassa, giocando sullo sconto iniziale -nel caso di questa 5008 pari a 2.250 euro e sui valori di anticipo e maxi rata.

Svantaggi

Occorre un usato di un certo valore per non pagare subito l’anticipo di oltre 9.000 euro. Questa specifica offerta non comprende servizi aggiuntivi, come manutenzione o assicurazioni.

In sintesi