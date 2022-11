Lunghezza: 4.040 mm

La Ford Fiesta sta per abbandonare il mercato, dopo 47 anni e sette generazioni, superata da una tendenza di mercato che promuove sempre di più SUV e crossover anche nei segmenti inferiori. Resta però tuttora uno dei best seller della Casa americana oltre che uno dei modelli più popolari in Europa e nel Mondo.

Utilitaria completa, è sempre stata attenta alla praticità, al prezzo e anche alle prestazioni, con i modelli sportivi ST, e alle tendenze del mercato che hanno portato anche la versione Active con assetto da crossover. Inoltre, è anche stata l'ultima ad abbandonare le tre porte, messe fuori listino soltanto pochi mesi fa.

Ford Fiesta, le dimensioni

Con 4,04 metri di lunghezza, 4.040 mm, (qualcosa in più per la ST per via delle appendici aerodinamiche) la Ford Fiesta è ormai nella media di un segmento dove la maggioranza dei modelli supera la vecchia soglia dei quattro metri. Piuttosto contenuto invece il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, al di sotto dei 2,5 metri (2.493 mm) quando molte rivali li superano nettamente.

Anche la larghezza non è ai vertici, con poco più di 1 metro e 73 cm (1.734 mm), mentre l'altezza la colloca un po' sopra la media con quasi un metro e mezzo (1.480 mm), che recupera i mm persi nella misura trasversale.

Ford Fiesta restyling 2022

Ford Fiesta, abitabilità e bagagliaio

Come effetto di queste proporzioni, la Ford Fiesta può dirsi piuttosto comoda per 4 e sufficiente per 5, anche grazie a un divano normalmente non troppo profilato, salvo sulle versioni sportive come la ST Line e la ST vera e propria, con divano coordinato ai sedili sportivi anteriori.

Ford Fiesta, i sedili posteriori

Il volume del bagagliaio, 292 litri, non è uno dei migliori della categoria anche se la flessibilità è discreta: nonché dei più versatili: dispone di un piano regolabile su due livelli che però non è del tutto allineato alla sponda.

Ford Fiesta, il bagagliaio della Active Ford Fiesta, il fondo regolabile sulla Active

Abbattendo gli schienali, che non diventano perfettamente orizzontali, capienza fino alla seconda fila arriva a 1.090 litri. La lunghezza utile, che normalmente è leggermente inferiore ai 70 cm, supera il metro e 30 cm.

La gamma motori è stata parecchio semplificata, ma parte ancora con il classico 1.100 multipoint non elettrificato e culmina con il tre cilindri turbo Ecobost 1.5 da 200 CV della poderosa Fiesta ST. In mezzo ci sono il 1.0 Ecoboost, sempre turbo e a tre cilindri, da 125 CV con tecnologia mild hybrid, e cambio doppia frizione in opzione, e il 1.1 con impianto a Gpl. I diesel sono già stati abbandonati.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.1 75 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.1 GPL 75 CV Gpl/Benzina Anteriore, cambio manuale 1.0 Ecob. Hybrid/Powershift 125 CV Benzina Anteriore, cambio man./aut. 1.5 EcoBoost ST 200 CV Benzina Anteriore, cambio manuale

Ford Foesta, le concorrenti con misure simili

La panoramica che la piccola di Casa Ford sta per abbandonare per adesso è ancora ricca, anche se qualche anno fa ha perso il leader di mercato Fiat Punto, ancora in attesa di un'erede. Parliamo delle utilitarie intorno ai 4 metri e oltre, ossia la maggior parte dei modelli che occupano il segmento B.