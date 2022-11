Sono passati 20 anni dalla presentazione della prima generazione di Porsche Cayenne, il SUV inizialmente odiato da tutti gli appassionati della Cavallina (e non solo) ma diventato nel tempo uno dei modelli di maggior successo della Casa. Le celebrazioni per l'importante anniversario si sono succedute lungo tutto il 2022, ma è rimasto ancora qualche colpo da sparare prima della fine dell'anno.

Un "colpo" all'insegna dell'avventura firmato da due importatori con sede negli Emirati Arabi Uniti, incaricati da Porsche Middle East e Africa di modificare una flotta di Cayenne di prima generazione, rendendole perfette per l'uso in fuoristrada. E non si tratta di semplici show car da mostrare su pedane. Le speciali Cayenne infatti saranno tra le regine del festival Icons of Porsche, pronte per essere guidate dai partecipanti.

Difficile ma divertente

"Ci è stato affidato il compito di rigenerare la Cayenne di prima generazione per metterne in risalto le capacità offroad attraverso accessori e modifiche, dove necessario, utilizzando alcuni degli accessori recentemente resi disponibili da Porsche Classic" ha dichiarato Darren Abel, uno dei concessionari Porsche in Medio Oriente. "In collaborazione con il Porsche Centre Dubai abbiamo acquistato delle E1, prodotte tra il 2007 e il 2010 e credo che entrambi i team si siano divertiti a modificarle e a dare loro una nuova vita".

Una delle parti più difficili del lavoro è stata quella di trovare esemplari che soddisfacessero i requisiti di Porsche: Cayenne in buone condizioni e il più possibile in versione standard. Una volta terminate le ricerche i 6 esemplari sono stati sottoposti a varie verifiche da parte di Porsche Approved, che ha dato "luce verde" alle modifiche. Modifiche che balzano all'occhio guardando le foto: assetto rialzato, piastre di protezione anteriori e posteriori, luci anteriori supplementari, pneumatici specifici, ganci da traino e tanto altro ancora.

A Porsche piace l'offroad

Il progetto che ha dato vita alle speciali Cayenne da fuoristrada arriva pochi giorno dopo la presentazione della Porsche 911 Dakar, speciale versione della coupé di Stoccarda con assetto rialzato, nata per omaggiare i trascorsi della Casa nei rally raid. E se un domani arrivassero altre special con indole fuoristradistica?