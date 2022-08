La Porsche Cayenne restyling sarà una delle novità più importanti del 2023, per la Casa della Cavallina e non solo, e i test in attesa del debutto continuano senza sosta, con i muletti impegnati a macinare chilometri su chilometri, perdendo di tanto in tanto qualche camuffatura. Così oggi ci troviamo davanti alle foto migliori che ritraggono il SUV tedesco, ormai completamente libero da elementi posticci a coprirne i tratti salienti.

Rimangono giusto piccoli profili a coprire il contorno delle luci anteriori e parte di quelle posteriori, permettendoci però di apprezzare in pieno quella che sarà la firma luminosa della prossima Cayenne.

Sguardo "tagliente"

Proprio le luci anteriori saranno gli elementi che cambieranno maggiormente ad abbandonare, pare, gli elementi circolari adottando in toto le 4 linee orizzontali mutuate dalla Taycan. Uno sguardo completamente nuovo accompagnato da luci posteriori anch'esse aggiornate, a mantenere però il "coast to coast" con la sottile striscia ad abbracciare l'intera parte posteriore.

Sappiamo poi, grazie a un precedente giro di foto spia, che anche gli interni della Porsche Cayenne restyling cambieranno - e non poco - ispirandosi all'attuale generazione di 911 con nuovo monitor dell'infotainment, strumentazione digitale ridisegnata e la grossa leva del cambio a scomparire per lasciare spazio al ben più piccolo selettore della nuova trasmissione automatica "by wire".

Si continua col V8

Per quanto riguarda le motorizzazioni non ci sono informazioni certe ma da più parti sono pronti a scommettere sulla conferma del motore V8 di 4 litri, mentre al di sotto ci sarà il V6 di 2,9 litri. Per entrambe le unità sono previsti aumenti di potenza, così come avverrà per le versioni ibride plug-in, per le quali potrebbe esserci anche un incremento dell'autonomia in modalità elettrica.