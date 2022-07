Lo sviluppo delle nuove generazioni di Porsche Cayenne e Cayenne Coupé prosegue senza sosta sul circuito del Nürburgring. I nuovi SUV sportivi di Zaffenhausen dovrebbero debuttare nel 2023, con forme piuttosto vicine ai design attuali ma con sostanziali novità tecnologiche, soprattutto negli interni che si mostrano per la prima volta in queste nuove foto spia.

Interni più moderni

Plancia rinnovata, infotainment di nuova generazione e volante sottile. Sono questi gli ingredienti degli interni della nuova Porsche Cayenne, che per la prima volta dovrebbe perdere la classica leva del cambio centrale in alluminio satinato, tipica dei SUV Porsche, in luogo di un nuovo selettore by wire posto tra i due schermi frontali.

Guardando attentamente le foto, il design interno dovrebbe ispirarsi molto all'attuale generazione di 911, la 992, soprattutto per le rifiniture e i possibili rivestimenti da poter scegliere in fase di configurazione. Non dovrebbero mancare anche le ormai celebri maniglie laterali alla consolle centrale, una soluzione presente fin dalla prima generazione del grande SUV per reggersi durante i percorsi più accidentati.

Lievi modifiche estetiche

A livello estetico il design non dovrebbe distanziarsi molto dalle attuali generazioni. Secondo i dettagli visibili in queste ultime foto spia, i fari anteriori dovrebbero diventare un po' più appuntiti negli angoli superiori e inferiori e dovrebbero essere dotati per la prima volta di tecnologia a matrice di LED (al momento il massimo che si può richiedere in fase d'ordine sono i fari dinamici in curva).

Al posteriore la più grande novità dovrebbe essere un nuovo gruppo ottico più sottile e composto da un singolo pezzo, che dovrebbe correre dai passaruota laterali a tutto il portellone, fin sotto lo spoiler mobile.

A cambiare completamente dovrebbe essere invece la posizione della targa che, guardando queste foto, dovrebbe essere spostata più in alto in entrambi i modelli per lasciare spazio a un estrattore aerodinamico di maggiori dimensioni sotto al bagagliaio.

Nuovi motori

Voci vicine alla Casa ma non ufficiali e non confermate affermano poi che sotto il cofano della nuova Cayenne dovrebbero debuttare delle versioni rinnovate degli ormai collaudati 2.9 V6 e 4.0 V8, incluso un nuovo powertrain ibrido plug-in.

Quasi certa è invece l'assenza di una versione entry level dotata del 2.0 turbo benzina già visto sulla Porsche Macan, probabilmente poco adatto alla mole del grande SUV.