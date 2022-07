Ci sono tanti modi per andare in vacanza. In aereo, in treno, in nave oppure in auto. E perché non farlo in camper o in roulotte per avere ancora più libertà? Mezzi grandi, con tutte le comodità interne, pronti a ogni evenienza.

E poi c'è la tenda per chi è più sportivo o comunque non si fa problemi a dormire all'aperto. Il contatto con la natura è assicurato, ma può rappresentare per alcune persone un fattore di preoccupazione. Esiste allora una via di mezzo che potrebbe andare incontro alle esigenze di chi per terra (fisicamente) proprio non riuscirebbe a dormire: la tenda da tetto per auto.

Negli ultimi anni questo curioso accessorio sta spopolando negli Stati Uniti e in Europa e lo abbiamo provato anche noi, vivendo un'esperienza di altissimo livello... sul tetto di una Porsche.

Come funziona

Nel video che trovate all'inizio di questa pagina Alessandro vi racconta l'esperienza che ha vissuto in prima persona a quota 2.200 metri sul Passo Sella, in Alto Adige. Ma l'occasione è utile per condividere una serie di informazioni per chi volesse approcciare questa formula di campeggio.

A cominciare dalla madre di tutte le domande: dove si parcheggia n'auto per dormire (sul tetto)? Bisogna sapere che le regole sono assimilabili a quelle del campeggio tradizionale e quindi variano da regione a regione ma nella maggior parte dei casi in Italia non è possibile pernottare in un parcheggio pubblico o a bordo strada.

La soluzione è quindi quella di recarsi in un'area attrezzata, affittando una piazzola dedicata e munita di corrente elettrica al costo di poche decine di euro. Il che è utile anche per ovviare al più grande limite della tenda da tetto: l'assenza del bagno.

Il cosiddetto free-camping non è però impossibile, nel senso che viene autorizzato in alcuni parchi naturali, previa formale richiesta al comune o all'Ente Parco di riferimento.

Quanto costa una roof top tent

Le moderne tende da tetto hanno prezzi che oscillano in media tra i 600 euro e i quasi 3.000 euro, variabili in base alle dimensioni, alla qualità dei materiali e agli accessori scelti.

Optional come la scaletta allungabile presente nella nostra esperienza o una piccola veranda aggiuntiva possono far lievitare il prezzo e non di poco. Per non parlare del livello dell'isolamento termico.

In ogni caso questa formula di vacanza è decisamente più economica rispetto al tradizionale camper e ovviamente all'affitto di una camera d'albergo. A meno che non vogliate vivere un'esperienza "top di gamma" sul tetto (e non solo) di una potentissima Porsche.

Sappiate che la Casa di Stoccarda offre un pacchetto vacanze di tre giorni, comprensivo di attività sportive e test drive nella foresta nera (Germania), al costo di 2.500 euro a persona.

Divertimento assicurato

Quello che è certo comunque è che si tratta di un metodo molto divertente per affrontare le ferie, soprattutto se come nel nostro caso decidete di montarla su un'auto elettrica, magari sportiva.

La Taycan della nostra prova ha avuto sicuramente un ruolo fondamentale in questa esperienza. La grande qualità della tenda non ha fatto pesare per niente la notte al nostro direttore Alessandro, così come non ha fatto passare nemmeno il freddo presente in alta montagna. E voi sareste pronti?