L’acquisto di un’automobile premium prende sempre più spunto dalle formule per le vetture aziendali, come il leasing: Mercedes, ad esempio, propone l’offerta myMobilityPass fino a fine anno, un noleggio a lungo termine per privati che comprende l’IVA, ma anche tutti i principali servizi.

Vediamo, come esempio, gli importi per una Mercedes GLC 220 d Coupé, con trazione integrale 4Matic e allestimento Premium. I valori indicati sono abbastanza pochi: occorre un anticipo di 10.000 euro, per versare poi 36 canoni mensili da 835 euro, fino a un massimo di 30.000 km.

L’anticipo può essere sostituito da una permuta e, d’altra parte, non è neppure indicato nella comunicazione ufficiale un eventuale valore di riscatto: queste formule prevedono l’utilizzo della vettura, più che il possesso, prendendo in considerazione solo l’importo del canone mensile.

Quest’ultimo, però, include di fatto ogni servizio a pagamento essenziale per il periodo del finanziamento: immatricolazione e tasse, una completa copertura assicurativa con RCA, incendio e furto, cristalli, atti vandalici ed eventi, e la manutenzione ordinaria e straordinaria, con la gestione amministrativa. In pratica, mancano solo carburante e materiale di consumo.

Volendo si possono anche richiedere servizi aggiuntivi in più che, assieme ad eventuali optional rispetto al prezzo di listino di partenza, possono aumentare il valore del canone mensile.

Vantaggi

Con le formule di noleggio a lungo termine, Mercedes permette l’utilizzo di vetture premium, dai costi spesso piuttosto elevati, facendo il calcolo della sola quota mensile: per la GLC Coupé dell’esempio, dal costo base di circa 71.500 euro, l’importo di 835 euro comprende tutte le spese principali.

Un sistema di pagamento che sarà sempre più diffuso in futuro, a vari livelli, e che permetterà di pagare tutto insieme, senza preoccuparsi delle scadenze.

Svantaggi

Ovviamente gli importi di partenza non sono bassi, ma aumentano anche facilmente con l’aggiunta di optional. Considerato il tipo di vettura e di motorizzazione, 10.000 km di percorrenza annua media non sono molti.

In sintesi