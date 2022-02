Un po’ per moda e un po’ per comodità e versatilità i SUV negli ultimi anni hanno sbaragliato la concorrenza riscuotendo un successo così significativo da spingere le diverse case automobilistiche a lanciare sul mercato numerosi modelli a “ruote alte”.

Mercedes con la sua gamma di veicoli identificati dalla lettera "G" ha puntato molto su questo tipo di carrozzeria nel corso degli ultimi anni tanto che quattro vetture su dieci vendute in Italia appartengono proprio a questa categoria. Il modello più apprezzato è il medio GLC, che rappresenta il 40% delle vendite di SUV e nel 30% dei casi viene scelto in configurazione Coupé.

Con l’intento di cavalcare l’onda del successo di mercato la Casa della Stella ha lanciato per GLC Coupé il nuovo allestimento Night Edition Plus che porta con sé un pacchetto estetico raffinato, oltre a diverse dotazioni aggiuntive anche di sicurezza.

Elegante e tecnologico

Partendo dalla ricca dotazione della versione Premium, il nuovo allestimento speciale Night Edition Plus aggiunge di serie il pacchetto estetico Night, che comprende diverse rifiniture della carrozzeria in colore nero lucido, la mascherina del radiatore classica con una lamella nera lucidata a specchio e inserti cromati e i vetri atermici scuri per i finestrini laterali posteriori e il lunotto.

A questi elementi si aggiungono i cerchi in lega AMG da 20", le pedane laterali in acciaio cromato, il tetto panoramico in cristallo brunito, i fari con tecnologia Multibeam LED e l’Urban Guard, il sistema di antifurto dotato di diversi sensori che comunica in tempo reale con l’applicazione Mercedes Me per tenere il proprietario dell’auto aggiornato sulle condizioni del veicolo e che invia le informazioni di tracking del veicolo alle autorità in caso di furto.

Si tratta di una sorta di edizione finale per l'attuale GLC Coupé, rinnovato nel 2019 e oggi in vista della prossima generazione, che dovremmo vedere in veste definitiva il prossimo anno, preceduta dal modello classico ormai in dirittura d'arrivo.

Disponibile da marzo 2022

Il nuovo allestimento Night Edition Plus che come abbiamo detto sarà disponibile solo nella versione di carrozzeria Coupé arriverà nelle concessionarie nel mese di marzo 2022. Il prezzo di partenza del nuovo allestimento è di 69.709 euro, solo 1.000 euro in più rispetto alla versione Premium.

Considerando un valore complessivo dei singoli optional del pacchetto di 4.380 euro, il cliente interessato potrà beneficiare di un vantaggio di circa il 77%.