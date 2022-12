Lunghezza: 4.716 mm

Larghezza: 1.890 mm

Altezza: 1.638 mm

Passo: 2.888 mm

Bagagliaio: min 600 litri

La nuova Mercedes GLC, in commercio da quest'estate, rappresenta la seconda generazione del SUV medio della Stella, la terza se contiamo anche la GLK che - nel 2008 - ha segnato il battesimo del marchio in questo segmento.

Come di consueto, con il cambio generazionale è cresciuto relativamente poco in dimensioni e spazio, guadagnando però cm, che non facevano comunque difetto al precedente (mentre erano un po' risicati su GLK) nella zona di carico e portandosi ai vertici della categoria. Sarà nuovamente seguito da una variante coupé che malgrado il profilo più dinamico, a livello di volumi base non sarà molto inferiore.

Mercedes GLC, le dimensioni

La Mercedes GLC 2022 è lunga 4,72 metri (4.716 mm) larga 1,89 metri (1.890 mm) e alta 1,64 metri scarsi (1.638 mm). Solo la prima misura è aumentata, di circa 60 mm, così come il passo (la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori) che è passata da 2.870 a 2.888 mm, mentre le altre sono sostanzialmente invariate.

Mercedes-Benz GLC

Mercedes GLC SW, abitabilità e bagagliaio

Lo spazio in più sulla nuova Mercedes GLC si concentra soprattutto nella zona posteriore, con circa 1-2 mm in più per le gambe, le spalle e la testa ottenuti però a parziale discapito degli anteriori, dove gli spazi, prima abbondanti, sono stati lievemente ridotti.

Mercedes GLC 2022, i sedili posteriori

Il bagagliaio della Mercedes GLC 2022 ha beneficiato della crescita dimensionale aumentando il volume di 50 litri e salendo quindi a 600 litri con il divano posteriore (frazionato in tre parti) in posizione, mentre non è dichiarato il valore a divano abbattuto né quello delle versioni ibride.

Mercedes GLC 2022, il bagagliaio Mercedes GLC 2022, il doppio fondo

Il listino è composto da 6 motori tutti elettrificati: si parte con 2 benzina e 2 diesel con tecnologia mild hybrid avanzata EQ Boost, tutti a 4 cilindri, e si prosegue con due varianti a benzina con sistema ibrido plug-in. Tutta la gamma ha il cambio automatico a 9 rapporti e la trazione integrale 4Matic, le verisoni AMG arriveranno più avanti.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 200 MHEV 4Matic 204 CV Benzina/elettrico Integrale, cambio automatico 300 MHEV 4Matic 258 CV Benzina/elettrico Integrale, cambio automatico 300 e 4Matic 340 CV Benzina/elettrico Integrale, cambio automatico 400 e 4Matic 388 CV Benzina/elettrico Integrale, cambio automatico 220 d 4Matic 197 CV Diesel/elettrico Integrale, cambio automatico 300 d 4Matic 269 CV Diesel/elettrico Integrale, cambio automatico

Mercedes GLC, le concorrenti con misure simili

Mercedes GLC ha una panoramica ristretta di avversari tra i SUV medi premium tra 4,6 e 4,8 metri. e come accennato, a spazio è tra i migliori. Ecco i concorrenti diretti: