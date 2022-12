La Artura rischia di diventare un buco nero per le risorse economiche della Casa di Woking. Come riportato da Autocar e confermato da un portavoce del marchio, McLaren ha venduto una parte della sua collezione di modelli storici per finanziare alcuni “importanti aggiornamenti tecnici” sulla sua super sportiva ibrida plug-in. Ma il vero problema è che il ricavato della vendita potrebbe non bastare.

La trattativa

La collezione di McLaren include 54 monoposto di Formula 1 e diversi esemplari F1 e, come fatto notare dalla testata, già in passato il brand ha venduto alcune delle sue auto storiche a clienti privati.

In questo caso, l’azionista di maggiorata, il fondo sovrano del Bahrain Mumtalakat ha firmato un accordo per versare ulteriori 100 milioni di sterline (circa 116 milioni di euro) per consentire gli ingegneri di mettere a punto le migliorie tecniche all’Artura.

La McLaren Artura ha un powertrain ibrido plug-in da 671 CV e 720 Nm

In cambio, McLaren ha venduto parte della sua collezione, anche se non sono stati specificati gli esemplari coinvolti nella trattativa. Come ammesso dalla stessa Casa, però, il management starebbe ricercando altri partner per portare a termine tutti i lavori.

Le difficoltà dell’Artura

Presentata a primavera 2021, l’Artura avrebbe dovuto raggiungere i primi clienti alla fine dell’anno scorso. Il suo lancio, però, è già stato rinviato alcune volte. Per esempio, lo scorso dicembre, McLaren aveva posticipato le consegne della supercar all’estate 2022 per i problemi dovuti alla crisi dei chip.

McLaren Artura, la prova in anteprima di Motor1.com

Qualche mese fa, invece, nel corso di alcuni test-drive con la stampa (come riportato da Autocar e Road and Track) si sono verificati alcuni inconvenienti importanti al motore e al software del veicolo.

McLaren ci tiene a precisare che queste problematiche saranno risolte prima che l’Artura finisca nelle mani dei clienti. Ma per finanziare il proprio futuro serve un “aiuto” dal passato.