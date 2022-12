Nel mese di dicembre, le promozioni sono particolarmente vantaggiose rispetto al prezzo di listino, se si riesce a rientrare nei parametri degli ecoincentivi statali ancora disponibili: la Jeep Compass 4xe, con la motorizzazione ibrida plug-in fa parte di questa categoria di vetture.

Con il finanziamento Jeep Excellence, la Jeep Compass con il 1.3 4xe plug-in ibrido in versione Limited ha il costo iniziale di 50.599 euro portato a 42.900 euro, grazie all’aggiunta dello sconto di 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo omologato in classe inferiore a Euro 5: lo sconto totale, quindi ammonta a 7.699 euro.

Se invece non si possiede un’auto da rottamare, c’è comunque un contributo statale di 2.000 euro.

Il finanziamento, poi, procede con l’anticipo di 12.760 euro e le 48 rate mensili da 299 euro (TAN 6,95%, TAEG 8,10%), mentre la rata finale è pari a 24.855,56 euro, con 0,10 euro per ogni chilometro oltre i 60.000, da pagare in caso di restituzione.

Nel finanziamento sono compresi anche la Easy Wallbox con il corrispettivo di un anno di ricariche pubbliche, ossia per la copertura di circa 400 kW per 2000 km, e la sostituzione anticipata al 13°, 25° oppure 37° mese.

Vantaggi

Con gli incentivi statali, anche un modello da oltre 50.000 euro come la Compass 4xe può essere acquistata con un prezzo vantaggioso: Jeep include poi il sistema di ricarica e un anno di ricariche pubbliche.

Svantaggi

Lo sconto maggiore si ottiene con la rottamazione, che però prevede il versamento immediato di 12.760 euro di anticipo.

In sintesi