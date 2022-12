Presentata lo scorso maggio come concept, la Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture diventa di (limitatissima) serie. Prodotta in soli 150 esemplari, l’ammiraglia di lusso è stata svelata nel corso di un evento privato tenuto a Dubai negli scorsi giorni e che ha visto la presenza di VIP e influencer da tutto il mondo.

La Haute Voiture si basa sulla Mercedes-Maybach S 680 V12 da 610 CV, ma promette ancora più esclusività e ricercatezza.

Un ufficio a cinque stelle

L’edizione speciale si riconosce già dal primo sguardo, con la doppia tinta che fa sembrare la Classe S un vero yacht su ruote. Al Nautical Blue presente su tetto e sui cerchi viene abbinata una tonalità oro unica per tutta la gamma Maybach. Una volta che si è vicini all’auto, un gioco di luci percorre tutta la carrozzeria, mentre quando si sale a bordo si viene accolti dall’illuminazione LED, anche nella zona passeggeri.

Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture, la vista posteriore

È proprio nell’abitacolo che si vede l’elevata cura dei dettagli e i richiami al mondo della moda. I rivestimenti in Dark Nautical Blue e Rose Gold richiamano gli esterni e non mancano gli inserti in tessuto Bouclé e i tappetini in lino e in lana mohair. E nella zona posteriore si può brindare ad un affare di lavoro appena concluso coi flute di champagne di color oro rosa.

Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture, l'abitacolo posteriore

Anche l’infotainment è stato completamente aggiornato. Il sistema MBUX della Classe S ha ricevuto una nuova grafica con accenti d’oro e si possono scegliere 12 avatar come profilo di guida, tutti caratterizzati da accessori di moda di lusso, come abiti da sera e cappotti eleganti.

Per completare “l’esperienza” Maybach, ogni Haute Voiture viene consegnata con un telo copriauto (con loghi Maybach e Haute Voiture) e con speciale gift box realizzata a mano che contiene un modellino in scala e un esclusivo portachiavi.

Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture, il set di borse Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture, l'abitacolo

Ad accompagnare la serie di 150 esemplari c’è anche una collezione di borse, che sarà acquistabile nei negozi Maybach (anche online) con varie taglie e dimensioni. I materiali e i colori s’ispirano agli interni della vettura e combinano lo stile Haute Voiture con l’artigianato di alto livello.

Non si sa nulla sul prezzo, ma è molto probabile che l'assegno da staccare sia superiore ai 310.000 euro della S 680 di base.