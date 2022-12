Appassionati di auto si nasce. Alzi la mano chi da piccolo o da piccola non ha giocato con modellini di diversa grandezza, magari su costruzioni improvvisate tra i mobili di casa o su piste giocattolo.

Anche da grandi è ancora facile emozionarsi di fronte a uno scaffale pieno di macchinine. Allo stesso modo, chi è più fortunato può vivere sensazioni ancora più intense guidando la propria auto su un vero circuito. E se invece di portare una supercar in pista si portasse una pista in una supercar?

Una sfida “elettrizzante”

Su queste premesse, i nostri Lorenzo Curatti e Flavio Atzori hanno accettato la sfida lanciata da Carrera Toys: costruire una pista per macchinine elettriche all’interno di…un’auto elettrica.

La protagonista di questo originale “test-drive” è l’Audi RS e-tron GT, semplicemente l'auto più potente mai prodotta dai 4 Anelli. La berlina da 646 CV è stata il “terreno di prova” di questa iniziativa, coi nostri driver che hanno assemblato una delle piste della linea Carrera GO! tra i sedili della velocissima Audi facendo correre le monoposto di Formula 1 di Max Verstappen e Lewis Hamilton in scala 1:43.

Ma non è tutto: ad alimentare l’intero circuito ci ha pensato la Kia Niro EV. Le auto elettriche di nuova generazione, infatti, non utilizzano l’energia esclusivamente per muoversi su strada, ma possono funzionare anche come veri generatori ed è questo il caso della Niro elettrica, recentemente rinnovata da cima a fondo.

Così, collegando la pista alla presa per la ricarica del crossover coreano, Lorenzo e Flavio hanno ottenuto l’elettricità necessaria per lanciarsi in una sfida all’ultima curva. Insomma, il divertimento in salsa “green” non è mancato di certo.

La linea Carrera Toys

Sono diverse le piste di Carrera, sia in termini di dimensioni che di configurazione. La Carrera GO! che abbiamo utilizzato è disponibile fino a 8,9 metri di lunghezza complessiva (prezzi a partire da 64,99 euro), con modellini delle Formula 1 di Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Fernando Alonso.

Carrera GO! 8,9 metri Sainz vs Hamilton

Sempre della linea GO! c'è la pista dedicata alle Hot Wheels da 4,9 e 6,4 m (da 89,99 euro) con incluse le Hot Wheels Night Shifter Blue e HW50 Concept Red.

Carrera GO! Hot Wheels 4,9 metri

Ci sono poi le macchinine radiocomandate dedicate ai kart di Super Mario e Yoshi da 21 cm e con velocità massima di 9 km/h e due modelli da 27 cm ispirati a Sonic (tutti da 54,99 euro).