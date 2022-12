Verso la fine dell'era FCA il piano industriale prevedeva l'arrivo di una Alfa Romeo Giulia Coupé, chiamata Alfa Romeo GTV. Sappiamo bene com'è andata a finire. Nessuna coupé 2 porte basata sulla berlina del Biscione. Almeno fino a ora.

Spetterà però a Zagato darle vita con il progetto Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, anticipato in questi giorni di alcuni teaser, gli ultimi dei quali particolarmente rivelatori. Se infatti c'erano ancora dubbi su quale sarà il motore che la muoverà, le storie hanno fatto chiarezza. La coupé della carrozzeria milanese infatti utilizzerà il V6 di 2,9 litri della Giulia Quadrifogolio.

Corta e cattiva

Ci saranno quindi 510 CV al suo servizio (o 540 se si tratterà della versione della Giulia GTA), per farla andare velocissima. Probabilmente anche più velocemente rispetto alle "sorelle" di motore. Il nome infatti suggerisce che il passo sarà più corto (SWB: short wheel base), con peso molto probabilmente diminuito, magari grazie all'ampio uso di fibra di carbonio. E alla mancanza di alcuni elementi.

Il V6 dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Le foto infatti non ci permettono di capire se l'Alfa Romeo Giulia di Zagato avrà un abitacolo a 2 posti secchi o se manterrà un piccolo divanetto posteriore.

Stile di famiglia

Passando all'esterno della coupé lo stile sembra abbracciare i classici stilemi Zagato, con quella che sembra essere la tipica "coda tronca" che ha caratterizzato numerosi modelli della carrozzeria milanese. Si notano poi anche la presenza di uno splitter anteriore in fibra di carbonio, luci anteriori apparentemente riprese da quelle della Tonale e prese d'aria sul cofano.

Il posteriore dell'Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Il prezzo? Tutto tace ma considerando che per la Giulia GTAm erano (è andata sold out tempo fa) richiesti 185.000 euro, per la Giulia SWB Zagato si potrebbe tranquillamente toccare (e superare) quota 200.000.