Lunghezza: 4.500/4.853 mm

Larghezza: 1.855 mm

Altezza: 1.819 mm

Passo: 2.755/2.970 mm

Bagagliaio: min 190 max 2.556 (Maxi 446/3.105)

Volkswagen Caddy fa parte della categoria dei multispazio, modelli derivati da veicoli commerciali che per lungo tempo hanno rappresentato un'alternativa alle monovolume per chi cercava il massimo spazio. Un ruolo conservato anche oggi che gran parte delle monovolume sono scomparse lasciando il posto ai SUV.

Nel caso di Caddy, oggi alla quarta generazione (la prima era una variante pick-up della prima Golf) con una piattaforma tutta nuova, ha una versione standard che rivaleggia "in casa" con Touran e una a passo allungato che invece può essere sfidata soltanto da modelli analoghi della concorrenza. Sempre più tecnologico e raffinato, si può avere addirittura co un allestimento camperizzato California.

Volkswagen Caddy, le dimensioni

L'ultima generazione del Volkswagen Caddy è un po' più grande della precedente e allineata alla media di questa categoria: misura 4,5 metri esatti (4.500 mm) di lunghezza, 10 cm più del precedente, è largo 1,85 metri (1.855 mm) e ha un'altezza, escluse le barre al tetto, di 1.810 mm, poco meno di prima.

La versione Maxi misura invece 4,85 metri (4.853 mm), ben 350 mm in più, ma per quanto riguarda il passo (la distanza tra il centro delle ruote anteriori e posteriori), le due versioni differiscono per soli 215 mm (2.755 contro 2.970), perché il Maxi ha anche uno sbalzo posteriore più pronunciato.

Volkswagen Caddy

Volkswagen Caddy, abitabilità e bagagliaio

Accessibilità, comodità e versatilità sono i punti di forza di un multispazio e quindi difficilmente si trovano elementi critici sotto questo aspetto: Volkswagen Caddy si può avere con cinque o sette posti, offre una seconda fila divisa in due blocchi e ribaltabili e molto spazio anche per la testa. In più, le porte posteriori sono scorrevoli per la massima comodità di accesso.

Volkswagen Caddy Life, i sedili Volkswagen Caddy, il vano vagagli con 5 posti

La zona di carico del modello standard offre un minimo di 191 litri con la terza fila in posizione. Abbattendola arriva a 650 litri sotto la cappelliera e a 1.213 al tetto, 2.556 totali ribaltando anche la seconda fila, mentre la lunghezza di carico massima tocca i 1.913 mm.

Volkswagen Caddy Life Maxi

Sul modello Maxi, che ha anche porte laterali più larghe di circa 15 cm, il volume utile passa da 446 litri (sette posti) crescendo a 1.107/1.720 (cinque posti/al tetto) e 3.105 (due posti) mentre la lunghezza parte da 629 e cresce a 1.452 e 2.265 mm.

Questi volumi sono invariati per l'intera gamma di motori. Volkswagen sull'attuale generazione non prevede, per ora, versioni elettrificate. Per entrambe le "misure" si va da un semplice benzina 1.5 TSI da 114 CV, anche con cambio DSG, a due turbodiesel 2.0 TDI con filtro per i NOx SCR e potenze di 102 o 122 CV. Anche qui è disponibile il cambio DSG e per la variante più potente c'è anche la trazione integrale 4Motion.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.5 TSI/DSG 114 CV Benzina Anter., cambio man. o aut. 2.0 TDI/DSG 102 CV Diesel Anter., cambio man. o aut. 2.0 TDI/DSG/4Motion 122 CV Diesel Anteriore o integrale, cambio manuale o aut.

Volkswagen Caddy, i concorrenti con misure simili

Il panorama dei Multispazio compatti è più generoso di quanto si potrebbe pensare perché proprio l'estinzione di molte monovolume ha consolidato il ruolo di questi modelli. Ecco i principali concorrenti di circa 4,5 metri, molti dei quali spesso sono frutto di progetti comuni e quindi in realtà identici. Includiamo anche quelli di Citroen, Peugeot e Opel che da inizio 2022 sono disponibili soltanto nella versione elettrica.

Citroen e-Berlingo: 4,40 metri

4,40 metri Ford Tourneo Connect: 4,50 metri

4,50 metri Nissan Townstar: 4,49 metri

4,49 metri Opel Combo-e Life: 4,40 metri

4,40 metri Peugeot e-Rifter: 4,40 metri

4,40 metri Renault Kangoo: 4,49 metri

4,49 metri Toyota Proace City Verso: 4,40 metri

Questi sono invece i concorrenti del modello a passo lungo, variante che alcuni nuovi arrivati come Renault Kangoo e Nissan Townstar (e il prossimo Mercedes Classe T non ancora in commercio) al momento non propongono.