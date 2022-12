Natale con il blocco del traffico per la città di Roma. Le sentinelle poste su tutto il territorio hanno registrato un aumento nei livelli dei vari tipi di polveri sottili e il Campidoglio ha deciso di bloccare le auto a benzina omologate fino all'Euro 3 e le auto diesel omologate fino all'Euro 4.

Il blocco, per il momento e salvo proroghe, avrà effetto dalle 17:30 alle 20:30 di venerdì 23 dicembre e dalle 6:30 alle 9:30 di sabato 24 dicembre. Per l'occasione in queste fasce e in tutta Roma i mezzi pubblici saranno gratuiti.

Come funziona il blocco

Lo stop alla circolazione di benzina Euro 3 e benzina Euro 4 avrà effetto all'interno della Fascia Verde, la stessa recentemente ampliata dal nuovo piano per la viabilità capitolina. Per ovviare al problema, comunicato con poco preavviso, i mezzi pubblici a partire dalle ore 17:30 del 23 dicembre e per tutta la giornata del 24 dicembre saranno gratuiti su tutto il territorio.

Il blocco non riguarderà solo le auto ma anche i ciclomotori, a tre e quattro ruote, alimentati a gasolio e omologati fino alla normativa Euro 2. Insieme anche il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Non solo veicoli

Nel testo dell'ordinanza straordinaria non ci sono soltanto divieti riguardanti i trasporti. Dal Campidoglio è, infatti, stato divulgato anche il divieto di utilizzo in questo periodo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, insieme al divieto assoluto di provocare combustioni all'aria aperta di qualsiasi tipologia.

Le soluzioni messe in campo dalla Giunta di Roberto Gualtieri per ovviare al problema sono molteplici. Al di là del blocco del traffico, è previsto un potenziamento del lavaggio delle strade e dei controlli da parte della polizia locale sul rispetto delle regole, nonché lo spegnimento del riscaldamento degli edifici pubblici nella giornata del 24 dicembre.