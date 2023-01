Il classico restyling di metà carriera sta per riguardare anche la Mercedes CLA. Ad agosto abbiamo visto le prime foto spia delle prove su strada e adesso la berlina e la shooting brake sono state avvistate sulla neve.

La barra orizzontale che attraversa la griglia ci dice che si tratta delle varianti standard di Mercedes, non di quelle AMG, che invece sono dotate di lamelle verticali.

Le novità in arrivo

Gli ingegneri hanno coperto la fascia anteriore con un camuffamento perché è qui che ci saranno le maggiori novità. Rispetto all'attuale CLA, l'aggiornamento sembra includere fari con una nuova grafica interna. Ad esempio, le luci di marcia sono ora costituite da barre diagonali, anziché dall'attuale forma a L.

Foto spia - Mercedes CLA retyling sulla neve

Altre modifiche riguardano la parte posteriore, ma sono molto più lievi rispetto al frontale. Una stretta striscia di camuffamento copre i fanali e le luci comprendono tre elementi rossi, tra cui una sezione ad arco al centro.

Non abbiamo immagini dell'interno, ma è probabile che Mercedes non intenda apportare modifiche significative nell'abitacolo. Piuttosto ci saranno cambiamenti nella gamma motori. Secondo le prime indiscrezioni, Mercedes aggiungerà un sistema mild-hybrid a 48 volt alla gamma di propulsori della CLA. Questo dovrebbe migliorare l'efficienza e le emissioni, tuttavia non è chiaro se anche le varianti AMG beneficeranno di queste modifiche.

Debutto entro l'anno

Il debutto della rinnovata Mercedes CLA è previsto per quest'anno, forse entro l'estate. In genere, Mercedes scagliona il lancio dei modelli standard e delle varianti AMG, quindi prima di dicembre potremmo anche vederle.

Per saperne di più vi consigliamo di leggere il nostro articolo di approfondimento su tutte le novità Mercedes in arrivo nel 2023, invece qui trovate l'elenco di tutte le novità del 2023.