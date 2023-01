I giganti dell’elettronica e degli smartphone sono interessati da tempo al mondo dell’auto. Sono anni ormai che Apple studia la propria auto elettrica, mentre Android è già entrata a bordo di diversi modelli col proprio sistema operativo.

Ad aggiungersi a questo panorama in continua espansione è Samsung, il cui marchio Harman è presente al CES di Las Vegas con una serie di novità dedicate all’abitacolo delle auto del domani.

Informa e “osserva” il guidatore

Il protagonista principale dell’esposizione è l’Harman Ready Vision, che viene proposto come un’alternativa ai tradizionali schermi. Si tratta di un grande head-up display in grado di fornire informazioni e grafiche in realtà aumentata “in modo puntuale o con un elevato livello di dettaglio”.

Gli interni del futuro secondo Harman al CES 2023

Nell’ecosistema proposto da Harman, comunque, c’è anche il Ready Care. Attraverso sensori e telecamere, il sistema dotato di intelligenza artificiale può analizzare il grado di attenzione del guidatore e intervenire con stimoli visivi o acustici per ridurre le distrazioni nelle situazioni più critiche. Al tempo stesso, i sensori possono rilevare i segnali vitali del guidatore e il suo stato fisico.

Ha un “udito” finissimo

A questi elementi presenti al CES si aggiungono anche il Sound and Vibration Sensor e l’External Microphone. Il primo può rilevare i suoni delle sirene dei veicoli d’emergenza, il rumore di vetri infranti e di un impatto tra le auto e riesce successivamente ad avvisare il conducente. Il secondo, invece, permette una comunicazione immediata tra i passeggeri e i mezzi d’emergenza.

Le varie funzionalità presentate da Harman possono funzionare anche singolarmente e sono già disponibili per l’installazione su tutti i prossimi modelli, inclusi quelli 100% elettrici.