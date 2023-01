Limitazioni e condizioni

Lo sconto massimo si ottiene con il contributo statale di 2.000 euro alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, entro il 31 Dicembre 2023, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo, categoria M1, omologato in classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni di CO2 comprese nei valori tra 61-135 g/km e con vincolo di possesso di almeno di 12 mesi a fronte della contestuale rottamazione di un veicolo omologato in classe inferiore ad Euro 5, salvo esaurimento fondi.