Non solo pneumatici. Al CES 2023 Continental ha portato anche altre innovazioni, nell'ambito della guida autonoma, dell'intelligenza artificiale legata all'auto e dell'esperienza di guida immersiva. "Al CES, abbiamo mostrato come stia evolvendo il veicolo, a tutti i livelli", ha detto Gilles Mabire, Chief Technology Officer, Continental Automotive.

Il Gruppo ha presentato due esempi di pneumatici sostenibili per veicoli commerciali (ContiTread EcoPlus Green e Conti Urban) e alcuni moduli e sensori specificamente progettati per la mobilità elettrica in grado di migliorare l'efficienza e la sicurezza.

Soluzioni autonome e intelligenti

Continental sta integrando la famiglia "CV3" SoC con l’intelligenza artificiale della società di semiconduttori Ambarella nei suoi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per offrire al mercato soluzioni scalabili che soddisfino le esigenze individuali di guida assistita.

La tecnologia LiDAR ad alte prestazioni HRL131 di Continental, sviluppata insieme al partner AEye, è capace di vedere più lontano e reagire agli oggetti in anticipo. I sensori sono in grado di rilevare i veicoli a oltre 300 metri di distanza e i pedoni a oltre 200 metri. I test e la convalida avverranno nel 2023, mentre la produzione della prima serie è prevista a fine 2024.

La tecnologia LiDAR ad alte prestazioni HRL131 di Continental

Altri passi in avanti

Per supportare queste nuove funzioni, le auto stanno diventando dei veri computer. E' così che il computer ad alte prestazioni (HPC) di Continental, introdotto per la prima volta nella serie elettrica ID di Volkswagen, è passato a un'architettura di sistema centralizzata e orientata ai servizi.

Al CES 2023, Continental ha mostrato come le Server-Zone Architectures portino questa evoluzione a un altro livello. Le architetture dei veicoli vengono poi ottimizzate man mano che le Zone Control Unit (ZCU) consolidano le funzioni dei veicoli nelle zone fisiche.

Il pieno potenziale dei Software-defined vehicles è sviluppato anche grazie alle x-Domain Zone Control Units di Continental, che assumono il ruolo di gateway facendo da intermediari tra computer ad alte prestazioni, sensori, attuatori e centraline.

Esperienza di guida immersiva

L’obiettivo di Continental non è solo rendere la guida più sicura, ma anche più intuitiva e coinvolgente per i conducenti. Poiché la user experience sta diventando un fattore determinante nella scelta di un’auto, il sistema display di Continental mostrerà come l’interno del veicolo stia diventando il nuovo punto di forza.

Il Curved Ultrawide Display

Con il Curved Ultrawide Display, Continental ha presentato al CES 2023 un display curvo che copre l'intera larghezza dell'abitacolo. Con "Ultrawide" s’intende una larghezza di oltre 1,2 metri, che si sviluppa da un montante “A” all'altro. Il design all'avanguardia del display porta l'esperienza dell'utente a una nuova dimensione, mentre l'innovativo concept operativo basato su un pannello di controllo non visibile garantisce maggiore sicurezza e comfort.