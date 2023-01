All’indomani dell’annuncio del decreto Trasparenza da parte del Governo, arriva la risposta dei benzinai.

Faib, Fegica e Figisc/Anisa hanno proclamato lo sciopero nazionale dei gestori, sia in autostrada che sulla viabilità ordinaria per il 25 e 26 gennaio. Una presa di posizione che avrà (come spesso succede in questi casi) un effetto diretto soprattutto sugli automobilisti, già alle prese con dei costi di carburante e energia alle stelle.

Benzinai sul piede di guerra

Ricordiamo che ieri il Governo aveva annunciato il decreto “Norme sulla trasparenza dei prezzi sui carburanti e sul rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante dei prezzi”. In sostanza, il testo prevede l’obbligo di esporre il prezzo medio nazionale e quello di vendita, con pesanti sanzioni in caso violazione.

Questo il comunicato congiunto dei tre sindacati che accusano il Governo di scaricare le responsabilità sui gestori degli impianti:

“Il Governo aumenta il prezzo dei carburanti e scarica la responsabilità sui Gestori che diventano i destinatari di insulti ed improperi degli automobilisti esasperati. Avviata contro la Categoria una campagna mediatica vergognosa. Dichiarato lo stato di agitazione su tutta la rete e lo sciopero contro il comportamento del Governo. Si preannuncia presidio sotto Montecitorio. Beatificati i trafficanti di illegalità che operano in evasione fiscale e contributiva e che sottraggono all’Erario oltre 13 miliardi di €uro/anno. Per porre fine a questa “ondata di fango” contro una Categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le Associazioni dei Gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della Categoria, su tutta la rete; di avviare una campagna di controinformazione sugli impianti e proclamare, per le giornate del 25 e 26 gennaio 2023, una prima azione di sciopero, con presidio sotto Montecitorio. Le motivazioni della protesta saranno illustrate nel corso di una Conferenza Stampa che si terrà giovedì 19 gennaio 2023, presso l’hotel Nazionale (Piazza Montecitorio), con inizio alle ore 11.00. L’impressione che la Categoria ha tratto da questa vicenda è quella di un Esecutivo a caccia di risorse per coprire le proprie responsabilità politiche, senza avere neppure il coraggio di mettere la faccia sulle scelte operate e ben sapendo che l’Agenzia delle Dogane, il Mimit, e l’Agenzia delle Entrate hanno, già oggi, la conoscenza e la disponibilità di dati sul movimento, sui prezzi dei carburanti e sull’affidabilità delle comunicazioni giornaliere rese dalla Categoria. E’ un imbroglio mediatico al quale le Organizzazioni di Categoria intendono dare risposte con la mobilitazione dei Gestori”.

La scelta di Meloni

Dal canto suo, nelle scorse ore il Governo ha fatto capire di non voler far marcia indietro. La scelta di non prorogare il taglio delle accise sui carburanti è stata rivendicata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato come l’eventuale protrarsi della misura avrebbe tolto risorse ad altri provvedimenti.

Per Meloni, il miliardo al mese (questo il costo dichiarato del taglio delle accise) avrebbe fermato il taglio del costo del lavoro, l’aumento dell’assegno unico e l’aumento del fondo sulla sanità. Ma il problema è alla base: il peso delle accise e dell’IVA sul costo dei carburanti in Italia è irragionevolmente elevato, come continuano a dimostrare i dati aggiornati a dicembre dell’UNEM (Unione Energie per la Mobilità).

Se un mese fa il costo medio della benzina era di 1,689 euro con 0,883 euro tra accise e IVA, ormai a gennaio si dovrebbe aver sfondato tranquillamente un euro pieno.

Il decreto Trasparenza del Governo, quindi, potrà risolvere solo alcune speculazioni locali, senza avere però effetti concreti per milioni di italiani e contribuendo a tenere altissimi i livelli dell’inflazione.