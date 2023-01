Non un vero ripensamento, ma qualcosa si muove. Il Governo potrebbe davvero rivedere le accise sui carburanti, tornate nel mirino degli automobilisti dopo la decisione dello stesso esecutivo di non rinnovare il taglio di 18,3 centesimi/litro sui rifornimenti, già ridotto dai 30,5 cent/litro in vigore tra marzo e novembre.

A fare la mezza promessa è Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, apparso a Palazzo Madama per rispondere alle interrogazioni parlamentari dei senatori Turco (M5S), Magni (Misto) e Nicita (PD). L’idea è di rimettere mano alla cosiddetta “accisa mobile”.

Valutazioni in corso

Si tratta di un sistema che consente di ridurre le tasse su benzina e diesel all’aumentare dei costi delle altre componenti. La proposta di applicare questo meccanismo era stata lanciata nei giorni scorsi da Fegica (Federazione italiana gestori carburanti e affini), ma ora viene fatta propria dal Mef:

“Il Governo potrà valutare una manutenzione, l’aggiornamento e l’utilizzo della disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 290 e 291 della legge 244 del 2007”. In parole povere, la legge Finanziaria del 2008, che ha introdotto appunto il meccanismo dell’accisa mobile.

Il ministro Giancarlo Giorgetti

Tra condizioni, Iva e tavoli

Ma ci sono due… ma! Pare infatti che l’azione dell’esecutivo dipenderà dalle verifiche sull’andamento dei prezzi, per valutare se questo sarà “coerente con quello dell’offerta e, perciò, determinato da shock esterni, oppure se sarà determinato da comportamenti speculativi e di scarsa trasparenza degli operatori nazionali”. Insomma, tutto dipenderà dalle (presunte) speculazioni.

Solo dopo “il Governo valuterà le ulteriori iniziative da adottare”. Eventuali misure verranno previste con il Documento di economia e finanza (Def). Nessuna possibilità invece di eliminare l’Iva sulle accise, perché – sostiene Giorgetti – “deve essere applicata in maniera uniforme da tutti gli Stati membri dell’Unione europea”. Intanto, l’esecutivo convoca i benzinai: