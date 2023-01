Nel mese di gennaio, non tutte le offerte prevedono ecoincentivi rottamazione: tanti, infatti, sono gli esempi di Dacia su vetture nuove proposte con finanziamento agevolato, come la Jogger a 5 posti e motorizzazione a GPL.

La Dacia Jogger TCe 100 CV in allestimento Expression parte da 19.350 euro, e dopo un anticipo di 4.900 euro può essere acquistata in 36 rate mensili da 198,80 euro (TAN 6,99%, TAEG 8.69%).

La rata finale ammonta a 11.997 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione.

Nell’importo sono compresi vari servizi, come il finanziamento protetto e un pack service con tre anni di furto e incendio e manutezione ordinaria, oltre a un anno di driver insurance.

Vantaggi

I listini Dacia consentono sempre di ottenere un elevato value for money: è il caso della Jogger, multispazio dall’aspetto di crossover, i cui costi sono facilmente dilazionabili nell’arco di tre anni, con una rata più o meno di 200 euro.

Trattandosi poi della versione a GPL, si aggiungono i risparmi propri di questa motorizzazione. Ci sono anche dei servizi inclusi, e in caso di restituzione c’è un buon limite massimo di 15.000 km annui senza pagamenti aggiuntivi.

Svantaggi

La versione Expression non è quella di base, la Essential, ma ci sono comunque allestimenti più completi ed accessoriati, dai costi maggiori rispetto alla vettura di esempio, e anche a 7 posti.

In sintesi