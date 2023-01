In questi giorni l'Europa dell'auto ha gli occhi puntati sul Salone di Bruxelles, che quest'anno ha catturato l'attenzione internazionale vista la mancanza del classico evento svizzero a Ginevra. Contemporaneamente, in Giappone, sono in programma dal 13 al 15 gennaio il Tokyo Auto Salon e il Tokyo Outdoor Show.

Durante la rassegna, Toyota e Lexus espongono accessori e concept innovativi, oltre a tenere seminari con piloti e ingegneri e diverse prove su strada.

Dall’AE86 a idrogeno alle GR Yaris da rally

I punti principali dell’esposizione di Toyota e Lexus sono cinque concept, due basati sull’iconica AE86 (la mitica Sprinter Trueno di Initial D) e due sulla GR Yaris.

I primi due sono stati convertiti con powertrain a zero emissioni, col prototipo H2 che utilizza un motore termico a idrogeno (già testato a lungo dal brand negli scorsi anni su una speciale Corolla da competizione) e con la BEV concept che impiega un’unità 100% elettrica di origine Lexus e diverse componenti derivate da modelli ibridi come Tundra HEV e Prius PHEV.

Toyota AE86 H2 Concept

Ci sono poi due speciali GR Yaris dedicate al mondo dei rally. La GR Yaris Rally2 Concept è, di fatto, la “madre” della GR Yaris WR Concept che prenderà parte al campionato giapponese di rally 2023 e che nel 2024 riceverà l’omologazione per competere nel campionato mondiale Rally2.

Inoltre, per celebrare il ritorno del mondiale WRC in Giappone dopo 12 anni, sono state realizzate le GR Yaris RZ High-performance Sebastien Ogier Edition e Kalle Rovanpera Edition sviluppate grazie alla collaborazione coi due piloti del Toyota Gazoo Racing World Rally team.

Le due edizioni speciali della Toyota GR Yaris presentate al Tokyo Auto Salon

I due modelli saranno disponibili solo in Giappone nei prossimi mesi (data di debutto e prezzi esatti verranno comunicati in un secondo momento) e si distinguono per una livrea esclusiva, cuciture degli interni specifiche con loghi WRC, coppia incrementata a 390 Nm e un settaggio esclusivo della modalità 4WD.

Accessori e metaverso

Oltre all’esposizione delle vetture, al Tokyo Auto Salon Toyota espone le nuove GR Parts, gli accessori ufficiali di stampo sportivo, e le GR Heritage Parts, con queste ultime che sono dedicate alle auto più vendute del passato. Come detto, le Case partecipano anche al Tokyo Outdoor Show con una serie di iniziative che combinano il divertimento della guida di auto “sostenibili” con la vita outdoor in armonia con la natura.

La Toyota GR86 con le nuove GR Parts Lexus RX Outdoor Concept

Qui sono presenti anche dei prototipi Lexus come la GX e la RX Outdoor Concept.

Infine, nell’ottica di introdurre nuove iniziative che utilizzano le ultime tecnologie digitali, Toyota e Lexus hanno creato un “Virtual Garage” nel metaverso dov’è possibile vedere dal “vivo” i concept del Tokyo Auto Salon e prendere parte ad alcune conferenze.