Con la recente apertura del Paese anche ai turisti, il Giappone si prepara ad accogliere di nuovo un’ondata di appassionati per il Tokyo Auto Salon. La rassegna nipponica è la vetrina perfetta per i Costruttori di casa per mostrare le ultime novità, tra concept, modelli di serie ed elaborazioni.

Oltre ai brand, infatti, sono presenti numerosi tuner coi propri kit carrozzeria e accessori pensati per rendere davvero unici anche i modelli più popolari. Ecco tutti i protagonisti annunciati.

Daihatsu

Daihatsu Copen Clubsport al Tokyo Auto Salon 2023

Anche se in Europa non è più presente, Daihatsu è un marchio tuttora molto diffuso e apprezzato in Giappone. Al Tokyo Auto Salone, il brand nipponico espone una serie di concept basati sulle proprie kei car (le auto super compatte che nel Paese godono di diverse agevolazioni fiscali), tra cui la Copen Clubsport.

Per Daihatsu si tratta di un ritorno al passato, con la piccola roadster (venduta anche in Europa in passato) che riceve una cura sportiva per celebrare i 20 anni dalla nascita.

Liberty Walk

Ferrari F40 by Liberty Walk

Il tuner giapponese famoso per le sue elaborazioni sopra le righe torna protagonista con un body kit esclusivo dedicato alla Ferrari F40. Caratterizzato sempre da forme extra large e super ribassate, il kit carrozzeria di Liberty Walk divide sicuramente gli appassionati senza però modificare minimamente l’anima della Rossa, ossia il V8 da 478 CV.

Oltre alla F40, comunque, l’officina prepara una serie di tuning esclusivi su Lamborghini Murcielago, Lexus LX600 e Nissan GT-R.

Mugen

Honda ZR-V by Mugen

Il tuner specializzato nelle Honda è presente con una serie di accessori esclusivi dedicati alla ZR-V e alla nuova Civic Type-R. Appendici aerodinamiche, nuovi cerchi in lega e potenziamenti al motore sono attesi per i due modelli che arriveranno anche in Europa nel corso del 2023.

Nissan

Nissan Fairlady Z

Nissan gioca in casa al Tokyo Auto Salon presentando numerosi concept esclusivi per il mercato orientale. La protagonista principale dell’esposizione del marchio è una Fairlady Z personalizzata e reduce dalla vittoria del Tokyo International Custom Car Contest 2022.

Insieme alla sportiva da oltre 400 CV, ci sono anche la Roox Suite, un modello ultracompatto per la mobilità cittadina, il minivan Serena (la cui nuova generazione è stata presentata a fine 2022) e i concept Sakura e Ariya personalizzati dall’azienda di car sharing e-Share mobi.

Renault

Renault Megane RS

Al Tokyo Auto Salon viene mostrata l’edizione finale della Renault Megane RS. Chiamata – probabilmente – Ultime, questa serie a tiratura limitata sarà il canto del cigno della compatta sportiva che uscirà definitivamente di scena a fine 2023.

L’Ultime dovrebbe avere sempre il 1.8 turbo da 300 CV delle altre versioni e un assetto meno estremo rispetto alla Trophy-R. Il prezzo di listino potrebbe superare i 50.000 euro.

Subaru

Subaru al Tokyo Auto Salon

Nel Salone di casa, Subaru presenta in anteprima mondiale una Impreza modificata con componenti STI che saranno rese successivamente disponibili nel catalogo di accessori ufficiale. Sempre in tema sportivo, esposte il concept Levorg STI Sport# e la BRZ che prende parte al campionato GT300 giapponese.

Non mancano anche i SUV crossover Crosstrek e Rex trasformati in fuoristrada e ribattezzati Gear Boost Concept. Entrambi i modelli hanno una dotazione più ricca per affrontare l’off-road più impegnativo, con protezioni rinforzate e pneumatici con tassello specialistico della Yokohama.

Toyota

Toyota al Tokyo Auto Salon 2023

Al Tokyo Auto Salon sono presenti tre versioni speciali della RAV4 ibrida plug-in. Quella dotata del pacchetto Offroad ha paraurti in plastica, un assetto rialzato, un box portatutto sul tetto e una serie di accessori per migliorare la guida in fuoristrada. Ci sono poi un'evoluzione dell'allestimento Adventure (venduto anche in Italia) e la Toyota in versione Sport Package con finiture e dettagli dello stesso colore della carrozzeria.