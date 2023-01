La Lamborghini Urus ibrida plug-in torna a farsi vedere. Il primo SUV elettrificato del Toro potrebbe arrivare entro l’anno, con uno stile leggermente diverso e un nuovo “cuore”.

Proprio il powertrain è uno degli argomenti principali di alcuni nuovi rumors, che citano l’impiego dello stesso V8 utilizzato sulle Porsche Turbo S E-Hybrid.

Quella parentela con Panamera e Cayenne

Ad alimentare queste voci ci sono delle foto spia che mostrano un esemplare di Urus PHEV parcheggiato vicino a una 911 e a quella che sembra una Cayenne o una Macan. Se da un lato è possibile che si tratti solamente di pura casualità, dall’altro è concreta l’ipotesi di un legame meccanico coi modelli della Casa di Zuffenhausen.

Lamborghini Urus PHEV, nuove foto spia

In particolare, si pensa che la Lamborghini possa adottare il 4.0 V8 biturbo ibrido già montato su Panamera e Cayenne Turbo S E-Hybrid. Sull’ammiraglia si raggiungono i 700 CV, ma l’unità potrebbe essere perfezionata ulteriormente a Sant’Agata Bolognese per superare gli 820 CV. A prescindere dalla cifra finale, comunque, con ogni probabilità l’ibrida plug-in sarà la versione più potente di tutta la gamma.

Ibrido per tutti entro il 2024

Oltre all’inedita motorizzazione, l’Urus PHEV potrebbe avere alcuni dettagli estetici specifici, tra cui cerchi in lega, tinte e badge esclusivi. Lo stesso si può dire per gli interni, dov’è lecito aspettarsi rivestimenti unici e, soprattutto, nuove grafiche per l’infotainment per gestire le varie modalità di guida.

Nuova Lamborghini V12, il render di Motor1.com

L’Urus ibrida, comunque, sarà solo il primo passo per Lamborghini, che entro il 2024 punta a elettrificare tutto il suo listino. Nel calendario del brand, ci sono l’erede dell’Aventador e la nuova Huracan, con la prima che potrebbe adottare un nuovo V12 ibrido. Ancora pochi mesi e scopriremo di più sui piani della Casa del Toro.