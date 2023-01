Lo sapevate che il più grande evento al mondo per sole Ferrari non si svolge in Italia ma in Florida? Si tratta del Concorso d'Eleganza Cavallino Classic di Palm Beach, quest'anno in programma dal 26 al 29 gennaio.

L'edizione del 2023 rende omaggio al centenario della 24 Ore di Le Mans e insieme ai Cavallini italiani espone alcune auto leggendarie protagoniste di diverse edizioni della gara di regolarità. Per assistere alla kermesse non è necessario possedere una Ferrari.

L'anteprima del 32° Palm Beach Cavallino Classic L'anteprima del 32° Palm Beach Cavallino Classic L'anteprima del 32° Palm Beach Cavallino Classic

Tante auto dal valore inestimabile

Tra le tante Ferrari che impreziosiranno il prato di Palm Beach per l'evento di sabato 28 gennaio, ci saranno le auto che hanno corso a Le Mans. La prima apparizione del Cavallino alla gara di durata risale al 1949; un evento che ha segnato l'inizio di un'eredità che ha portato a dozzine di vittorie di classe e nove vittorie complessive.

Per tutti gli americani, il Cavallino Classic di quest'anno, al The Breakers Hotel, sarà una rara opportunità per vedere alcune di queste specialissime supercar in competizione, per vincere il premio della categoria a loro dedicata.

Luigi Orlandini, Presidente e Amministratore Delegato di Cavallino Classic e Canossa, ha dichiarato:

"La Ferrari è stata una grande protagonista a Le Mans per decenni, e abbiamo sentito il bisogno di celebrare questo incredibile traguardo con una grande schiera di Ferrari che hanno fatto la storia della corsa più celebrata al mondo." "Nel 2022 abbiamo celebrato il 75° anniversario della Ferrari con una speciale scaletta di vetture che rappresentano ogni anno la storia del marchio, ora vogliamo rendere omaggio a un'altra icona delle corse automobilistiche: la 24 Ore di Le Mans".

Al termine del Concorso, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere un'autentica cena italiana e un'asta di beneficenza dopo la cerimonia di premiazione.

Il Cavallino Classic 2022 Il Cavallino Classic 2022 Il Cavallino Classic 2022

Il programma

L'evento dalla durata di quattro giorni inizierà giovedì 26 gennaio con una giornata in pista al The Concours Club. Il venerdì sarà la giornata riservata al raduno dinamico lungo le highway costiere della Florida, durante il Tour d'Eleganza.

Nella giornata di Sabato si svolgerà, invece, il concorso vero e proprio, con sfilata e premiazione. Infine, domenica sarà la giornata dedicata al relax, con l'esposizione fronte mare delle auto e un brunch per tutti i partecipanti.

Fotogallery: Foto - Cavallino Classic Palm Beach 2023

10 Foto

Essendo uno dei pochissimi grandi eventi automobilistici invernali al mondo, il Concorso d'Eleganza Cavallino Classic di Palm Beach è sempre un'esperienza entusiasmante piena di auto uniche, cibo squisito, paesaggi incredibili e altro ancora.

I biglietti sono disponibili per i proprietari e gli appassionati di Ferrari online su Cavallino.com, con una parte del ricavato che sarà devoluto in beneficenza. Per chi invece vuole seguire l'evento da lontano e dialogare con altri appassionati rispetto all'evento, il sito da consultare è FerrariChat.