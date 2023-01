Ford venderà il primo esemplare della nuova Mustang GT durante l'asta annuale di Barrett-Jackson a Scottsdale, Arizona, il 28 gennaio. Il ricavato sarà devoluto all'asta in favore della JDRF, la principale organizzazione mondiale per la ricerca e la difesa del diabete di tipo 1 (T1D).

Non è la prima volta che Ford organizza iniziative simili, lo stesso ha fatto per le prime Mustang Shelby GT500, Mustang Mach 1 e Mustang Bullitt; inoltre proprio questa sarà la terza generazione di Mustang VIN 001 a essere messa all'asta per beneficenza.

Optional e motore

Chi si aggiudicherà l'asta avrà la possibilità di scegliere tra tutti gli optional standard della Mustang GT. Questi includono il cambio manuale o automatico, 11 colori esterni disponibili, cerchi da 18 a 20 pollici e freni Brembo in tre colori (nero, rosso e blu).

Interni Ford Mustang 2023 Ford Mustang 2023

La nuova Ford Mustang GT, quella di settima generazione, è dotata di un motore V8 Coyote da 5,0 litri rivisitato e in grado di erogare 480 CV e 562 Nm di coppia nella versione standard. Se si opta per il sistema di scarico a valvole attive opzionale, questi valori salgono a 486 CV e 566 Nm, diventando così la Mustang GT di serie più potente della storia.

In alternativa al cambio automatico a 10 rapporti con convertitore di coppia, è ancora disponibile per gli amanti del terzo pedale il cambio manuale a sei rapporti.

Aspettando di provarla

"Ford ha una lunga tradizione di sostegno alle associazioni benefiche attraverso le aste Barrett-Jackson e siamo orgogliosi di offrire la nuovissima Mustang GT per sostenere cause meritevoli come la ricerca sul diabete giovanile - ha detto Jim Owens, responsabile marketing della Mustang. Questa settima generazione è la nostra Mustang GT più potente e il vincitore dell'asta non solo sosterrà una buona causa, ma diventerà il proprietario della prima Mustang GT".

Ford Mustang 2023

Dopo che la Mustang GT VIN 001, il primo modello di serie, avrà trovato il suo nuovo proprietario, le consegne del cavallo americano riprenderanno in maniera regolare intorno a quest'estate. Quindi, non ci resta altro che aspettare l'arrivo della nuova Ford Mustang per provarla su strada e, perché no, anche in pista.