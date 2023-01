Nissan prepara un “nuovo” concept per mostrare come sarà il suo futuro. Di “nuovo”, però, il teaser mostrato in anteprima su YouTube non sembra avere molto.

Le forme dei fari posteriori e l’assenza del tetto sono un chiaro rimando alla Max-Out, una roadster elettrica presentata già nel 2021. Perché, quindi, Nissan ha annunciato nuovamente questo concept? E quali sono le sue particolarità?

Dal virtuale al reale

Rispondere alla prima domanda è molto semplice: in realtà, il prototipo non è mai diventato “reale”. Infatti, il debutto è avvenuto solo in forma digitale, tanto che le foto che vedete sono solamente dei render. Il prossimo 1° febbraio, invece, il marchio svelerà il concept “fisico” permettendoci così di toccare con mano la direzione che prenderà la Casa nei prossimi anni.

Nissan Max-Out concept

Per l’occasione, Nissan dovrebbe rilasciare ulteriori dettagli sulle caratteristiche del prototipo. Di questa roadster sappiamo solo che è dotata di una “struttura ultraleggera”, ha un baricentro basso e una motorizzazione e-4ORCE (ossia con doppio motore elettrico per sviluppare la trazione integrale).

Al tempo stesso appare improbabile che la Max-Out diventi un modello di serie visto che roadster e coupé rappresentano un segmento di nicchia sul mercato.

A tutto elettrico

Intanto, nel futuro di Nissan sembrano esserci due modelli molto importanti. Nel 2024 sarà la volta della Micra, con la compatta giapponese che dovrebbe nascere sulla stessa base della Renault 5, pur avendo uno stile e una serie di soluzioni esclusive.

Inoltre, la Casa nipponica è al lavoro sulla nuova Leaf, che potrebbe cambiare radicalmente proporzioni e segmento. L’elettrica di punta di Nissan dovrebbe trasformarsi in un crossover e equipaggiare batterie e powertrain inediti.

Nuova Nissan Micra, il render di Motor1.com

Infine, sullo sfondo c’è sempre l’idea di una nuova GT-R. Nonostante l’attuale generazione sia stata ulteriormente perfezionata col Model Year 2024, “Godzilla” cambierà pelle con l’adozione di una motorizzazione (forse) ibrida entro il decennio.