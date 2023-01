Il concept Vision Study che vedete in copertina è stato svelato da Mazda nel corso del 2022, con l'obiettivo di mettere in mostra l'impegno a lungo termine della Casa nel realizzare l'auto più apprezzata della sua intera gamma, l'MX-5.

Non è chiaro, ma il prototipo visto fino a oggi solo in foto potrebbe celare nelle sue linee la Miata di nuova generazione, nome in codice NF - non NE, essendo il nome in codice della Fiat 124 Spider.

Un'informazione in parte confermata anche dal CEO della sede europea dell'azienda, Martijn ten Brink, nel corso di un'intervista rilasciata ad Autocar durante il Motor Show di Bruxelles del 2023.

La conferma

Ma cosa sono riusciti a scoprire in questa breve intervista i giornalisti inglesi? Prima di tutto che la Mazda MX-5 resterà nei prossimi anni nei listini della Casa, anche in versione elettrificata. Alla domanda su cosa ha in serbo il Brand per la sua amata decappottabile a trazione posteriore, infatti, ten Brink ha risposto:

"Come si fa a rimanere fedeli al concetto di ciò che l'auto rappresenta oggi, portandola nella prossima generazione di tecnologie? Questo non è ancora stato deciso, ma penso che per Mazda sarebbe giusto dire che la MX-5 non morirà mai".

Una delle certezze che quindi ormai ruotano attorno al nome MX-5 è che tutti gli appassionati potranno continuare a contare su una spider economica e divertente ancora per molti anni. Quello che invece non è ancora chiaro è come diventerà.

Mazda MX-5 2022

Potrebbe elettrificarsi

E' quasi sicuro che la prossima generazione, a causa delle nuove normative Euro 7, vedrà l'introduzione dell'elettrificazione leggera nel suo powertrain, con un motogeneratore elettrico che potrebbe essere posizionato tra il motore e il cambio e quindi in grado di fornire anche una piccola potenza extra.

Successivamente, poi, potrebbe arrivare anche una versione 100% elettrica, che, sulla carta, potrebbe essere addirittura più divertente da guidare rispetto all'attuale ND. Non resta quindi che attendere.