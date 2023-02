Volendo cercare un’offerta a febbraio con una rata bassa e senza ecoincentivi, non c’è bisogno di pensare ad una piccolissima utilitaria: nel listino Dacia si trovano auto di segmento B con prezzi competitivi. E’ il caso della Dacia Sandero, la cui versione Streetway con motore 1.0 TCe ECO-G è la proposta della gamma con la rata più bassa.

La versione Streetway, con carrozzeria tradizionale, e in allestimento Expression ha un prezzo di partenza di 14.800 euro; versando un anticipo di 3.800 euro, le rate mensili sono 36 da 138,83 euro (TAN 6,99%, TAEG 9,09%).

Al termine è prevista la maxi rata di 9.620 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più, da pagare in caso di restituzione.

L’importo comprende anche alcuni servizi: il finanziamento protetto e un pack service con tre anni di assicurazione furto e incendio e manutenzione ordinaria, più un anno di driver insurance. Sulla Sandero Stepway a GPL c’è un offerta simile, con rata da 149 euro al mese.

Vantaggi

Una rata di 139 euro al mese, che diventano poco di più con le spese di incasso, è comunque molto bassa per la categoria a cui appartiene la Sandero; Dacia mantiene la maxi rata inferiore ai 10.000 euro, e unisce all’offerta anche degli interessanti servizi.

Svantaggi

Non sono previsti sconti ulteriori sul listino, e i valori aumentano con spese e oneri finanziari, e anche con eventuali accessori in più.

In sintesi