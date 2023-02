Sono passati 20 anni da quando SciAbile ha mosso i primi passi. Vent’anni che hanno permesso a oltre 1.500 persone con vari tipi di disabilità di provare l’emozione di una discesa sulle piste da sci.

BMW, sin da quel lontano 2003, ha sempre sostenuto questo ammirevole progetto di inclusione sociale, che nel tempo è cresciuto, grazie anche all’impegno e alla volontà dei maestri di sci di Sauze d’Oulx, località situata sulle montagne olimpiche (ci si riferisce a quelle di Torino 2006), che da sempre ospita l’iniziativa.

Alle celebrazioni per il ventennale ha partecipato anche Emiliano Malagoli, campione europeo paraolimpico di motociclismo, che da anni grazie proprio a SciAbile pratica lo snowboard.

Una ripartenza da record

Il progetto, come detto, è diventato sempre più grande. Quest’anno può contare su una nuova sede - uno chalet situato proprio a bordo pista - su un tapis roulant che consente ai principianti di avere un primo approccio con le discese sulla neve e su nuove attrezzature, che permettono di praticare la disciplina a persone affette da ogni tipo di disabilità.

BMW SciAbile ha una nuova sede

Dopo lo stop forzato legato al Covid, nel 2022 SciAbile ha stabilito il record di 196 partecipanti (il primo anno furono 30), ma quest’anno il grande numero di adesioni permetterà di stabilire un nuovo primato. Con una quota di 180 persone che hanno presto parte alla stagione 2023, i maestri sono fiduciosi di poter terminare l’annata superando le 300 presenze.

“La pandemia ci ha spinto a ripensare il progetto – ha dichiarato Roberto Olivi, a capo della comunicazione di BMW Italia – e proprio l’esser costretti a star fermi ci ha dato la possibilità di capire come ampliare le attività. Ora abbiamo un campo di pratica più grande, una nuova struttura per l’accoglienza e nuove attrezzature. I risultati sono conseguenza di questo costante impegno a fare sempre meglio. Ormai SciAbile attira partecipanti da tutta Europa e anche da oltre i confini del continente”.

Superare le barriere

A rendere tutto ancor più attraente il fatto che il progetto sia completamente gratuito. I partecipanti (che devono acquistare lo skipass, ma a prezzo speciale) hanno accesso a una rete di trasporti gratuiti con partenza dalla stazione e dall’aeroporto di Torino, all’uso degli sci e degli altri attrezzi che gli consentano di scendere dalle piste e, naturalmente, al prezioso aiuto dei maestri di sci. Sono 26, hanno una preparazione speciale e un entusiasmo infinito in quello che fanno. Un numero vale più di tutti: in questi anni hanno donato 15.000 ore di lezioni.

In 20 anni SciAbile ha coinvolto oltre 1500 allievi con disabilità

Una giornata sugli sci con i protagonisti del progetto SciAbile fa capire quanto preziosa possa essere un’attività di questo tipo, in grado di far comparire grandi sorrisi a tutti coloro che vi prendono parte. C’è di più, come ha spiegato Malagoli: “SciAbile è in grado di far capire a chi è affetto da disabilità che se si possono superare le proprie paure su una pista da sci, allora lo si può fare nella vita in generale, trovando coraggio e fiducia in sé stessi nelle sfide che si devono affrontare tutti i giorni”.