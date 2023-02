Non sono terminati gli incentivi statali per le vetture meno inquinanti come le ibride plug-in, e non è sempre obbligatoria la rottamazione: si può ottenere, ad esempio, uno sconto di 1.000 euro su una Peugeot 508 station wagon, e acquistarla con una delle formule di noleggio a lungo termine Free2Move Lease: vediamo come.

Per una Peugeot 508 SW Plug-In Hybrid da 225 CV, con cambio e-EAT8 e allestimento Allure Pack, si può pagare un primo canone di 8.290 euro, anche con un’eventuale permuta, e versare poi 35 canoni mensili da 618,86 euro.

Sono molti i servizi inclusi in questo canone: la manutenzione ordinaria e straordinaria con assistenza stradale h24 e auto sostitutiva a disposizione, l’assicurazione furto e incendio con garanzia Kasko, e ovviamente l’assicurazione RCA e il bollo.

Il limite da non superare per la validità di questi importi, calcolati sulla provincia di Milano, è di 10.000 km.

Vantaggi

L’offerta Free2Move lease per Peugeot consente di avvicinarsi ad un’auto al top di gamma come la 508 station wagon ibrida plug-in unendo sconto iniziale, possibilità di permuta e una rata mensile da 619 euro che comprende tutti i costi principali dell’auto.

Svantaggi

In province diverse, con accessori in più e calcolando eventuali costi fissi, il prezzo potrebbe sensibilmente aumentare; il limite principale è però la percorrenza chilometrica per tre anni, un po’ bassa per il tipo di auto.

In sintesi