Il restyling della Peugeot 508 prosegue i test su strada in attesa del debutto previsto per i prossimi mesi. Si tratta dell'auto più grande proposta dal Brand francese, che dovrebbe vedere un rinnovo stilistico completo nel frontale e nel posteriore per avvicinarsi nel design alle ultime creazioni della Casa.

Attesi alcuni cambiamenti anche sotto il cofano, con nuovi motori ibridi sia plug-in che mild, e all'interno, con un nuovo sistema di infotainment più grande.

Cambiamenti sottili

Le novità della Peugeot 508 dovrebbero riguardare principalmente i gruppi ottici. All'anteriore un disegno più sottile dovrebbe avvicinarli a quelli della sorella minore 308, rispetto alla quale dovrebbero restare invariati anche i due baffi verticali, che attualmente inglobano gli indicatori di direzione e le luci per la marcia diurna.

Modifiche simili dovrebbero interessare anche il posteriore, stando a queste ultime foto spia. Qui i fari, che sulla versione attuale sono collegati al centro con una striscia in plastica brunita, potrebbero vedere l'inserimento di ulteriori elementi LED, che dovrebbero garantire una maggiore luminosità complessiva a tutto favore della sicurezza di marcia.

Infine, non sembrano esserci novità rilevanti per la fiancata, che dovrebbe restare invariata rispetto all'attuale generazione.

Fotogallery: Foto - Le prime foto spia del restyling della Peugeot 508

Nuova meccanica

Il restyling della Peugeot 508 dovrebbe, poi, vedere l'introduzione di nuovi powertrain ibridi. Prima di tutto sulla nuova berlina e wagon del Leone dovrebbe fare la sua apparizione il nuovo motore 1.2 PureTech dotato, per la prima volta, di tecnologia mild hybrid, lo stesso atteso al debutto su 3008 e 5008 tra pochissime settimane.

A livello di ibrido ricaricabile, inoltre, dovrebbero restare confermate sia le versioni tradizionali sia la sportivissima 508 PSE con 360 CV e trazione integrale, che avevamo provato approfonditamente nel 2021.

Il debutto del restyling della Peugeot 508 è atteso per il prossimo anno, ancora non è chiaro in quale mese e se durante qualche evento particolarmente importante per il settore.