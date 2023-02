Nel mese di febbraio, proseguono le iniziative delle Case e delle Concessionarie per proposte di finanziamenti agevolati, con alcuni vantaggi, indipendenti da quelli statali: ad esempio, la formula WeHybrid Bonus di Toyota, collegata al finanziamento Toyota Easy.

Per una Toyota Corolla Cross con il classico 1.8 full hybrid, in allestimento Trend e a trazione anteriore, c’è la possibilità di accedere innanzi tutto ad uno sconto che può arrivare fino a 3.500 euro, senza obbligo di rottamazione.

Si parte quindi da 33.800 euro, anziché 37.300 euro, e si versano 10.200 euro di anticipo, per pagare poi 47 rate mensili da 269,33 euro (TAN 8,49%, TAEG 9,71%). C’è poi la consueta maxi rata finale, da pagare solo in caso di riscatto, pari a 18.590 euro, che può diventare valore futuro garantito se non si superano i 15.000 km l’anno.

Fino a qui, l’esempio ricalca altre soluzioni simili, con la disponibilità su richiesta di assicurazioni, garanzie e manutenzione. Se si aggiungono però 10 euro alla rata mensile, si può ottenere il design pack esterno, oppure con 20 euro al mese ci sono o il kit ruote invernali, o un pacchetto di manutenzione.

Il piano, poi, è molto flessibile: si può allungare o ridurre la durata del finanziamento, e anche restituire l’auto anticipatamente, con il calcolo di un valore aggiornato in base ai chilometri percorsi.

Vantaggi

Anche se per Toyota la Corolla Cross è un modello recente, non mancano le agevolazioni per l’acquisto, indipendentemente dall’ecobous. C’è lo sconto iniziale, con rate contenute, che possono crescere con l’aggiunta di numerosi servizi, ma in ogni caso il finanziamento è variamente configurabile.

Svantaggi

Sarebbe interessante avere qualche dato in più negli esempi ufficiali, che comunque può essere richiesto alla Concessionaria: ad esempio, il costo in caso di esubero chilometrico, o l’importo della rata con assicurazioni o manutenzione incluse.

In sintesi