Tra le offerte di febbraio, non mancano quelle che prevedono comunque un usato anche da rottamare, ma senza i vicoli propri dell’ecobonus statale: ad esempio, per la Nissan Micra Acenta IG-T da 92 CV basta un’auto immatricolata da almeno 6 mesi.

Con questa vettura in permuta, lo sconto garantito è di 2.850 euro, con un prezzo di partenza pari a 16.100 euro. L’anticipo da versare è quindi di 5.507 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 149 euro (TAN 5,99%, TAEG 8,16%).

La rata finale è invece di 8.148,50 euro, con 30.000 km di percorrenza massima in caso di restituzione, e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Come da tradizione Nissan, questi esempi comprendono anche alcuni servizi: finanziamento protetto e pack service con tre anni di furto e incendio e manutenzione, più un anno di assicurazione pneumatici.

Vantaggi

Non c’è bisogno di un’auto usata con i requisiti ferrei imposti dall’Ecobonus: per l’acquisto di questa Micra bastano sei mesi di età, e quindi l’auto può avere ancora un certo valore, da concordare nella contrattazione.

Nissan mantiene la rata mensile bassa anche con le spese, considerando l’inclusione di vari servizi.

Svantaggi

Per accedere all’offerta è comunque necessario disporre di un’auto usata, da rottamare o in permuta.

In sintesi