L'attuale Nissan Micra è in vendita dal 2017 e da allora, a piccoli passi, si è evoluta sia nelle dotazioni che nelle motorizzazioni.

La cinque porte compatta di Nissan costruita in Francia è oggi disponibile anche con il motore 1.0 turbo benzina a tre cilindri da 92 CV e una serie di aggiornamenti che la rendono adatta alla vita cittadina, ma anche ai viaggi.

Per capire come va ed evidenziarne pregi e difetti ho provato proprio la Nissan Micra IG-T 92 con cambio manuale a 5 marce e in allestimento Kiiro, la versione che a listino ha un prezzo "tutto compreso" di 20.650 euro.

Nissan Micra IG-T 92: un motore divertente

Il motore tre cilindri turbo benzina di 999 cc è uno dei più nuovi della famiglia HR sfornati dall'alleanza Renault Nissan e propone 92 CV e 160 Nm di coppia. Si tratta di un propulsore a cui piace girare a regimi sostenuti, ma in cambio offre una bella accelerazione senza patire troppo spesso di mancanza di coppia.

Insomma, non parliamo di un motore davvero sportivo, ma il mille turbo di questa Micra offre qualche bella soddisfazione a chi vuole mantenere una guida brillante, anche senza dover ricorre a continui cambi marcia.

Parlando proprio del cambio, occorre dire che questo manuale a 5 marce svolge bene il suo compito ed è correttamente rapportato per gestire i 92 CV della Micra evitando lo sgradevole effetto "sotto coppia" di altri motori turbo a tre cilindri.

Il 1.0 turbo da 92 CV non "beve" mai troppo

Una delle doti di questa Nissan Micra IG-T 92 è quella dei consumi piuttosto ridotti in ogni situazione di guida (almeno in rapporto alla potenza), con medie vicine ai 4,5 l/100 km sui percorsi extraurbani a bassa velocità, sui 5,7 l/100 nell'utilizzo misto e poco sopra i 6 l/100 km in autostrada o in città.

Il serbatoio da 41 litri di benzina permette di avere autonomie mediamente superiori ai 600 km, anche nell'utilizzo più intenso.

Micra: assetto equilibrato e comodo

Un altro punto a favore della Nissan Micra è l'assetto che unisce stabilità e una costante sensazione di controllo senza essere particolarmente rigido o scomodo.

Anzi, la taratura delle sospensioni sembra equilibrata e precisa e permette di affrontare anche viaggi più lunghi senza affaticare guidatore e passeggeri.

Bene il comportamento in curva e sui dossi e le buche, che non pongono problemi anche se affrontati in velocità.

Il climatizzatore automatico è di serie

La presenza del climatizzatore automatico nella dotazione di serie della Nissan Micra IG-T 92 Kiiro può sembrare scontata, ma non è così.

Altre compatte di segmento B con prezzi vicini ai 20.000 euro tendono a montare di serie l'aria condizionata manuale, ovvero senza il comodo automatismo che regola potenza e velocità dell'impianto per mantenere la temperatura impostata.

Sulla Micra le alette parasole funzionano davvero

Forse le alette parasole sono fra le dotazioni meno considerate e apprezzate in un'auto, ma questo accessorio che ha meno di cent'anni di storia diventa importantissimo quando ci troviamo a guidare all'alba o al tramonto accecati dalla luce del sole.

Sulla Micra il problema si risolve facilmente perché le due alette parasole sono davvero grandi e riescono ad evitare l'abbagliamento anche nelle condizioni più difficili, sia davanti sul parabrezza che sul lato in corrispondenza del finestrino, punto debole delle alette piccole tanto diffuse.

Cercasi regolarità per il carico

Il bagagliaio della Nissan Micra ha una capacità di carico di 300 litri, quindi nella media della categoria, eppure la forma e l'ingombro irregolare dei passaruota rendono un po' difficile lo stivaggio degli oggetti più lunghi.

Anche il fondo del piano di carico, oltre a essere decisamente più basso rispetto alla soglia di apertura del portellone, ha una finitura e una "consistenza" migliorabile. Mancano poi dei ganci per appendere o fissare il carico.

Nissan Micra si nasconde un po' al posteriore

La forma della carrozzeria, del montante posteriore e del portellone rende la visibilità posteriore di Nissan Micra un po' sacrificata, soprattutto nelle manovre di retromarcia e nella vista di tre quarti posteriore.

Per fortuna sulla Kiiro ci sono di serie i sensori di parcheggio che aiutano a capire gli ingombri della corta coda, ma a volte si fa sentire la mancanza della retrocamera che non è disponibile su questa versione ed è di serie sull'allestimento Tekna e come pacchetto a pagamento sulla N-Sport.

Salire dietro potrebbe essere più comodo

L'angolo di apertura delle portiere posteriori e la forma della soglia d'accesso non facilitano l'entrata e l'uscita dalla Micra.

Anche la presenza del tunnel centrale rende poco comoda la posizione di un terzo occupante del sedile posteriore.

Per il freno a mano c'è la leva

La presenza della classica leva del freno a mano non sembra particolarmente indicata per un'auto come la Micra IG-T 92 Kiiro che non ha spiccate velleità sportive né rallistiche.

Un freno di stazionamento elettrico con il relativo pulsante avrebbero forse lasciato più spazio per qualche altro vano portaoggetti e forse anche per un bracciolo che è invece disponibile solamente nel catalogo accessori Micra.

Nissan Micra: presa USB in esemplare unico

Su un'auto moderna le prese USB sembrano non bastare mai, soprattutto quando guidatore e passeggeri vogliono ricaricare lo smartphone o collegarlo all'auto con Android Auto o Apple CarPlay.

La scelta di dotare la Nissan Micra di una sola presa USB (Tipo-A) sembra quindi un po' limitante per chi fa della tecnologia e di tutti i dispositivi elettronici i più preziosi compagni di viaggio. Forse un secondo connettore USB, magari Tipo-C, tornerebbe più utile del connettore analogico AUX disponibile, ma ormai poco utilizzato.