La Mazda2 è una compatta declinata in più versioni: la full hybrid è una parente stretta della Toyota Yaris Hybrid, poi c’è la mild hybrid tutta Mazda, oppure quella con alimentazione a benzina, che è oggetto di una promozione nel mese di febbraio.

Il modello di esempio, nello specifico, è la Mazda2 1.5 Skyactiv G da 75 CV in allestimento Evolve, dal prezzo iniziale di 19.000 euro.

Unendo l’Ecobonus Mazda e il finanziamento Mazda Advantage si ottiene uno sconto fino a 2.500 euro, cioè un prezzo di partenza pari a 16.500 euro; se non si ha un usato in permuta o da rottamare, il costo è di 500 euro in più.

Con un anticipo di 5.680 euro, le rate mensili sono 36 da 128,71 euro (TAN 6,99%, TAEG 9,53%); la rata finale è invece di 8.740 euro, per un massimo di 10.000 km l’anno e un pagamento di 0,10 euro per ogni chilometro in eccesso, da pagare in caso di restituzione.

Vantaggi

Mazda prevede sconti anche in assenza di Ecobonus statale, accessibili con o senza rottamazione: per la Mazda2 questo può significare fino a 2.500 euro di sconto e una rata che supera di poco i 130 euro considerando anche le spese di incasso.

Svantaggi

Nell’esempio non sono indicati eventuali servizi aggiuntivi; attenzione anche alle spese, con un TAEG prossimo al 10%.

In sintesi