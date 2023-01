La Mazda2 riceve un nuovo restyling in Giappone (per ora). In vendita dal 2014, la compatta nipponica è stata aggiornata nello stile e nella dotazione, per puntare ulteriormente sul carisma e sulle possibilità di personalizzazione, con una lunga serie di combinazioni per il colore della carrozzeria e per i vari inserti disponibili nel listino.

Tanti colori e adesivi tra cui scegliere

Le novità estetiche sono davvero poche e riguardano quasi esclusivamente la forma della calandra, che cambia stile a seconda dell’allestimento scelto. Per esempio, nella nuova versione Sport la griglia a nido d’ape è in nero lucido e sono presenti tanti inserti sulla carrozzeria nello stesso stile.

Mazda2, alcune combinazioni di colori e adesivi Mazda2, il nuovo allestimento Sport

Per il resto, tra le tinte debuttano le nuove Airstream Blue Metallic e Aero Gray Metallic. Si possono richiedere i cerchi in lega in una doppia tonalità, anche con inserti arancioni, ed è presente un rivestimento del tetto che ricorda la fibra di carbonio. In totale, secondo Mazda sono disponibili oltre 198 combinazioni di colore se si considerando anche gli adesivi per le fiancate e il cofano.

In attesa dello sbarco in Europa

Non ci sono particolari cambiamenti per la dotazione, che rimane sempre piuttosto ricca in rapporto al prezzo. Nella Mazda2 sono di serie il cruise control adattativo, il mantenimento di corsia, il volante in pelle riscaldato, il climatizzatore automatico e i sedili anteriori riscaldati.

Mazda2, il restyling per il Giappone

Nel mercato domestico, i prezzi di listino oscillano tra 1.529.000 e 2.541.000 yen, ossia tra 10.800 e 18.000 euro. In Giappone, la Mazda2 è proposta esclusivamente con motori termici a benzina e diesel da circa 100 CV non elettrificati abbinati a un cambio manuale o automatico e con trazione anteriore o integrale.

Resta da capire se questa serie di novità troverà conferme anche nella versione europea, che potrebbe differire per alcuni dettagli. Tra l'altro, nel Vecchio Continente la Mazda2 è venduta come mild hybrid e full hybrid. Quest’ultima, però, ha una carrozzeria praticamente diversa basata sulla Toyota Yaris.