Le vendite auto in Europa segnano un avvio positivo per il 2023: sono infatti 911.064 le vetture immatricolate nel Vecchio Continente a gennaio (EU+EFTA+UK), un numero che rappresenta un +10,7% rispetto allo stesso mese del 2022.

Occorre però dire che lo scorso mese si confronta con un mese di gennaio 2022 che era stato il peggiore nella recente serie storica con 738.452 auto targate.

Spagna e Italia in crescita, Germania in calo

A trainare questa crescita nel primo mese dell'anno sono in particolare i risultati positivi di Spagna (+51,4%) e Italia (+19,0%), ma anche del Regno Unito (+14,7%) e della Francia (+8,8%).

Tra i mercati principali l'unico in discesa è quello della Germania (-2,6%), ma brusche frenate si registrano anche nei Paesi scandinavi, a partire dalla Svezia al -26,6%, dalla Finlandia (-9,0%) e dalla Norvegia (-76,6%), pur con numeri ridotti di immatricolato.

In forte crescita sono poi altri mercati minori come Grecia (+90,7%), Portogallo (+48,4%) e Romania (+31,4%).

Bene i gruppi Volkswagen, Renault, Nissan e Toyota

A livello di gruppi auto Volkswagen si mantiene solidamente al primo posto con un buon +11,9%, mentre Stellantis segue in seconda posizione e sostanzialmente invariato (-0,2%). Al terzo posto si posiziona il gruppo Renault con un balzo in avanti del +24,0% che gli permette di superare Hyundai (+0,7%).

Bene anche il gruppo Toyota, quinto con un +11,4%, così come Nissan (+21,3%), Mazda (+42,1%), Suzuki (+20,6%) e Jaguar Land Rover (+27,5%). In controtendenza e in calo sono invece BMW (-10,8%), Mercedes-Benz (-7,4%) e Ford (-2,0%).

La Tonale traina la crescita di Alfa Romeo

Tra i marchi che registrano le performance migliori a gennaio 2023 si segnala in particolare il +107,6% di Alfa Romeo, pur con numeri assoluti ancora lontani da altri marchi premium. Il merito va dato alla Tonale che inizia a incidere in maniera sensibile sui numeri di immatricolazioni della Casa italiana.

Miglioramenti sensibili li registrano anche Dacia (+40,7%) e Cupra (+38,8%), come anche Land Rover (+29,3%), DS (+22,5), Volkswagen (+16,2%), Skoda (+15,9%) e Fiat (+15,3%).

Vendite in discesa invece per Seat (-12,9%), Peugeot (-10,3%). Opel/Vauxhall (-11,2%) e MINI (-32,1%).